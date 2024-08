Los desafíos de viajar en verano teniendo discapacidad física: "No puedes improvisar como lo harías sin discapacidad"

Viajar en verano puede ser una experiencia emocionante y liberadora, pero para las personas en silla de ruedas, también representa una serie de desafíos únicos. Desde encontrar alojamientos verdaderamente accesibles hasta asegurarse de que los medios de transporte cumplan con las normas de accesibilidad, cada etapa del viaje requiere una planificación meticulosa.

Las actividades al aire libre, las excursiones y hasta las simples necesidades diarias como bañarse o ir al baño pueden convertirse en obstáculos si no se cuenta con las adaptaciones adecuadas. A pesar de estos desafíos, el espíritu aventurero y la determinación de quienes viajan en silla de ruedas demuestran que, con la preparación adecuada, es posible disfrutar de unas vacaciones de verano plenas y enriquecedoras.

Anabel Domínguez, @nosoyloquevesoficial en redes, es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad física. Confiesa que le encanta viajar, pero desde que tiene discapacidad, todo se ha vuelto más complejo. "No es tan fácil como parece, no puedes improvisar un viaje como lo harías sin discapacidad. Tiene que estar todo muy atado y tienes que contar con mucho tiempo de margen para todos los inconvenientes que vayan surgiendo antes de salir de casa", explica. Esta planificación minuciosa incluye asegurarse de que la habitación del hotel sea accesible y que esta accesibilidad esté garantizada al llegar al destino.

Otro desafío significativo es el proceso de viajar en avión. "Si coges un avión tienes que hacer un proceso de compra diferente a otros usuarios y sus pertinentes llamadas después a la aerolínea para que quede todo sabido", comenta Anabel. Esto incluye detalles específicos como el número de bastidor de su scooter, las medidas de las baterías, y la necesidad de asistencia hasta el avión, entre otros.

A la hora de elegir un destino, Anabel destaca que cada persona con discapacidad tiene sus propias necesidades. No hay una respuesta única sobre qué destinos son los más accesibles, ya que depende de factores como el grado de aventurismo, los recursos disponibles, y si cuentan con apoyos o no. Sin embargo, subraya la importancia de que los lugares sean accesibles para todas las personas, independientemente de si tienen discapacidad o no.

El proceso de planificación es exhaustivo. Anabel suele dedicar una mañana o un día completo a investigar sobre la ciudad de destino, evaluando la accesibilidad del transporte público y los hoteles en la zona. "Ver hoteles en una plataforma donde salen todos, mirar las fotos de habitaciones, analizar cada foto como si fuera única y después llamar al hotel en concreto para reservar una habitación accesible con ellos", describe, resaltando la falta de servicios específicos en plataformas de reservas como Booking para asegurar habitaciones accesibles.

En cuanto a los medios de transporte, Anabel se siente cómoda tanto en trenes como en aviones. Aprecia el servicio en los aeropuertos y estaciones de tren, y menciona que su experiencia ha sido muy positiva. "El tren es una maravilla porque te deja en el centro de la ciudad, es súper cómodo y solo tienes que estar media hora antes en el punto de atención a la discapacidad para que te ayuden a subir", explica. En comparación, viajar en avión es más tedioso debido a la necesidad de estar en el aeropuerto con varias horas de antelación para el check-in.

Respecto al alojamiento, Anabel destaca la importancia de la accesibilidad y critica a las compañías hoteleras que venden habitaciones accesibles que no cumplen con las normativas. "La accesibilidad es un derecho para todos y sé de buena mano que muchas de ellas no lo creen así", afirma.

Anabel no ha tenido experiencias particularmente positivas en destinos o hoteles por su accesibilidad, ya que considera que la accesibilidad debería ser un estándar, no una excepción. "Positivo es viajar, conocer lugares y sentirte libre cuando sales de casa para todas las personas. Tendría que ser así y hasta que no entendamos que esto no es una excepción en el caso de viajar con discapacidad no estaremos avanzando como sociedad", enfatiza.

Uno de los mayores desafíos para Anabel al viajar en verano es asegurarse de que podrá bañarse e ir al baño en el alojamiento. La incertidumbre sobre la accesibilidad real de las habitaciones vendidas como accesibles convierte el viaje en una "gymcana que tienes que resolver", comenta.

Para manejar las actividades al aire libre o excursiones, Anabel se adapta a los planes y utiliza equipos especiales según el destino. Por ejemplo, lleva una silla adaptada para la playa si viaja en coche, o verifica la accesibilidad de la playa cercana si viaja en avión. Su espíritu aventurero la lleva a planificar poco las excursiones, prefiriendo pasear y fluir con el destino.

A otras personas en silla de ruedas que planean sus vacaciones de verano, Anabel aconseja dejar muy bien atado lo que les preocupa y necesitan en su día a día y disfrutar de los cambios de planes, que con discapacidad son muy comunes. "Dejarse llevar con consciencia es brutal y no solo cuando viajas con discapacidad, sino en cualquier otra condición", concluye.

En general, Anabel encuentra que la accesibilidad en sus viajes es buena, aunque siempre hay excepciones. Aprecia el progreso en la accesibilidad y reconoce que las personas que ayudan y acompañan hacen una gran diferencia. "Viajar es crecer y hacer florecer eso que tenemos dentro e invito a todas las personas a que luchen por sus derechos y que estén presentes en los lugares donde se nos necesita para que la discapacidad y la accesibilidad no sea una anécdota, sino una realidad que nos compete a todos", finaliza.