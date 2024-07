Britney Spears se cierra al amor: "¡Nunca jamás voy a volver a estar con otro hombre mientras viva!"

Britney Spears se ha desatado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores, en las últimas horas y no ha dudado en reafirmarse como una mujer soltera, sino que además ha aprovechado para lanzarle una crítica enorme a su anterior pareja, Paul Richard Soliz.

Todo comenzó en sus stories. La cantante de éxitos como Oops!...I Did It Again o Gimme More publicó una fotografía tomada por un paparazzi en la que aparece junto a Soliz en un coche, con él conduciendo y ella intentando ocultarse de los focos. Con dicha imagen ha tildado de hipócrita a su expareja.

Spears ha explicado que le parece irónico que Soliz aparezca con el brazo en alto para que no le saquen su cara las cámaras cuando, en su opinión, él ha estado más que agradecido de recibir toda esa atención y de haber conseguido algo de fama gracias a ella.

"¿Por qué iba a 90 (millas por hora, unos 140 kilómetros por hora) en un vecindario con un paparazzi siguiéndonos únicamente para bajar la ventanilla justo cuando el fotógrafo se acercó a mí?", se ha preguntado Spears. "Luego va y llama a su madre y le dice que lo están acosando. ¿Por qué entonces bajó la ventanilla si yo estaba llorando en el asiento del copiloto?", ha agregado la artista de 42 años.

Inmediatamente después ha publicado un post utilizando una cita un tanto críptica de la cuenta The Random Vibez, que se autodescriben como "frases positivas y motivacionales", que decía "Tiene una actitud salvaje, pero un corazón de oro". Según han entendido sus fans, con esas palabras se estaría definiendo a sí misma.

La razón de este pensamiento provenía de haber leído el pie de foto, ya eliminado, que había incluido al subir la publicación y que da cuenta del actual parecer la Britney Spears. "Jodidamente soltera", comenzó diciendo, para añadir una curiosa promesa: "¡Nunca jamás voy a volver a estar con otro hombre mientras viva!".

No hay que olvidar que, tras su divorcio de Sam Asghari, Britney comenzó a quedar con Soliz, que trabajaba para ella y con quien, el pasado abril protagonizaba un misterioso incidente en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles, en el que se llegó a hablar de que la cantante había sufrido un nuevo colapso mental.