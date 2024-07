Una pregunta hace saltar por los aires la paz entre Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno: "No quiero decirlo..."

Olga Moreno, segunda expulsada de Supervivientes All Stars, acudió al plató de Telecinco para hablar de su corta aventura en Honduras. La andaluza, que entonó el mea culpa cuando habló de su participación, fue muy directa cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó por sus peleas con una de sus compañeras: "La convivencia con Sofía me ha costado mucho porque hace cosas un poco sucias y a mí me dolió que tergiversara el tema de Abraham".

En efecto, era el reencuentro entre la empresaria y el presentador después de la edición que ganó ella y del apoyo público de él hacia Rocío Carrasco, de la que es gran amigo, y alguna que otra crítica hacia Olga.

Por eso, su cara a cara en plató era muy esperado. Y, para muchos, no defraudó. Aunque hubo buen tono en general durante la entrevista, una pregunta concreta hizo que todo saltara por los aires y se viviera uno de los momentos más tensos de la noche.

Y fue porque, en un momento dado, mientras contestaba a una cuestión, Olga interrumpió y preguntó por Agustín Etienne, su representante y última pareja conocida, y aunque se desconoce si hoy en día están juntos "¿Dónde esta? Que me acabo de acordar", preguntó alarmada.

"Es tu representante y... ¿pareja?", preguntó el catalán, que se llevó el corte de la andaluza. "Y tú, ¿tienes pareja?", le espetó.

"Con total tranquilidad digo que no tengo pareja", respondió el. "No quiero decirlo...", alcanzó a decir ella. "Has preguntado por él, y de la manera más tranquila posible yo te he preguntado qué es. Te digo tranquilamente que no tengo pareja. Que yo contesto a lo que me preguntan", respondió el presentador, visiblemente contrariado, levantándose de la silla para dar paso a otro asunto.