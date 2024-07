Alessandro Lecquio sentencia a María José Suárez: "A lo mejor lo consintió"

La ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi está generando minutos de televisión, ya que las tertulias del corazón no dejan de opinar de la que, sin duda, es una de las noticias del momento.

Sobre todo por la 'guerra' de posturas que mantienen sus protagonistas. Mientras el jinete aboga porque la suya era una pareja abierta, la modelo desmiente esta versión.

Y, en estas, entrar otros actores para intentar arrojar algo más de luz sobre el ausunto. Amor Romeira, por ejemplo, asegura tener en su poder pruebas de que Escassi le ha sido infiel en varias ocasiones a la exmodelo, por ejemplo, con otra mujer distinta a la que ha salido en los medios de comunicación en los últimos días.

Por su parte, un gran amigo de ambos, Lus Rollán, destapaba en Fiesta cuál era la verdadera relación de la pareja. "Quiero y tengo que decir la verdad. Yo he compartido muchos momentos con ellos. Ferias, salidas, cenas... Cuando sale la noticia y María José lo sube a las redes, mandé un mensaje a ambos. Me ha dado mucha pena la ruptura", aseguró en el programa que trabaja.

"Yo he visto una grandísima complicidad entre ellos", continuó, antes de dar más detalles. "Durante el tiempo que él ha estado viviendo en Coria del Río, la localidad de María José Suárez, él ha hecho una vida con su entorno, con sus amigos y con su familia. Te lo puede decir cualquier persona del pueblo. Él es un tío con un don de gente".

Además, calificó la vida que llevaban como "muy bonita". "Yo lo que he visto entre ellos era felicidad", dijo, aunque también admitió que, cuando el jinete se instaló en Madrid, se produjo un momento de crisis en la relación: "Es cierto que cuando Álvaro ya no se queda en la casa de Coria del Río y empieza un programa de televisión, ahí es verdad que empiezan los roces y los distanciamientos".

Con el inicio de semana, otra voz se ha sumado a opinar sobre la ya expareja y la relación que tenían. Ha sido Alessandro Lecquio, que se ha mostrado muy duro con la modelo.

El italiano no se cree que, tras más de tres años de relación, Suárez no conociera los escarceos de Escassi. "¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? Conociendo a Escassi...", dijo en Vamos a ver.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Según sus compañeros, "muchas veces la implicada es la última en enterarse", a lo que el colaborador sentenció: "No, ella no ha sido la última en enterarse... A lo mejor lo consintió".