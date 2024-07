Joaquín Reyes: "La cultura es lo único que nos convierte en civilizados, lo demás nos fanatiza"

Quedo con Joaquín Reyes en la galería de arte Pilares, de Cuenca, aunque ubicada en Madrid, donde, lejos de encontrarse fuera de contexto, se siente como en casa (lo de que esté en su barrio tampoco ayuda para esto del contexto).

Hoy es uno de los cómicos más conocidos del panorama nacional, pero un día fue un estudiante de Bellas Artes en la Facultad de Cuenca y aspirante a artista. Al final, el humor ganó la batalla al arte: "Más que elegir yo la salida, la salida me eligió a mí porque terminé dedicándome a la comedia, trabajando en el mundo del espectáculo y eso es algo que nunca planeé". Ni él, ni el resto del grupo de amigos que se encontraron en esa facultad, Ernesto Sevilla o Raúl Cimas, el famoso trío de Albacete que luego crearían el programa de humor La hora chanante.

"Todos manejábamos el humor en una facultad donde había humor, pero también había gente muy seria, mira los expresionistas", dice con sorna. "El arte contemporáneo sigue siendo algo que provoca rechazo en el espectador, en el público, que, por otra parte, lo convierte en algo fascinante".

Joaquín Reyes 16 de agosto de 1974, Albacete.

En su mundo, el humor está presente en todos los rincones, incluso en la política, o quizás no tanto. "Milei es alguien absolutamente inimitable porque el personaje se come la parodia. En lo puramente formal, es una escenificación muy divertida, luego ya en el fondo es muy perturbadora", valora.

Me asegura que los manchegos, exceptuando a Don Quijote, no son muy osados, pero no es su caso. Lleva ya unos meses inmerso en una novela en la que el arte contemporáneo jugará un papel importante. Y, aunque no es la primera vez que pisa unas tablas de teatro, este verano vivirá su primera experiencia como actor de una de las obras del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Le podremos ver en la comedia La paz, de Francisco de Nieva, dirigida por Rakel Camacho, que tendrá lugar del 17 al 21 de julio.

"Aristófanes escribió esta obra porque reclamaba la paz para Atenas, y muchísimos años después, seguimos prácticamente igual. Somos incapaces de cuidar la paz en Occidente, con todas nuestras democracias no podemos evitar una guerra en nuestro continente y un genocidio, o sea, es una cosa bastante actual", sostiene.

Un cómico que cree profundamente en la cultura, por eso defiende que "es lo único que tenemos y lo único que nos convierte en personas civilizadas, lo demás nos fanatiza".

Al final, su humor y el arte no están tan alejados, más bien se dan la mano, ¿qué es un artista sino un creador? Y él lo fue, uno de los creadores del nuevo humor manchego: "Yo soy gracioso, no puedo con la falsa humildad, soy una persona graciosa, esto ha sido un regalo de la vida, un feliz accidente". Uno de esos donde no hay heridos, y del que no podría habernos privado.