Los centros de menores migrantes están al 170% de su capacidad en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pide "solidaridad y rigor" en la política migratoria, que considera que debe ser "cuestión de Estado" y hacerse "sin demagogia", al tiempo que exige más recursos al Gobierno central, porque los centros de acogida de la Comunitat Valenciana están "al borde del colapso". En concreto, cifra el grado de ocupación de estas instalaciones en el 170%.

Sobre la acogida y reparto de estos menores no acompañados, Mazón ha señalado este lunes que la Generalitat estudiará la propuesta del Gobierno central y lo hará "con la profundidad y la seriedad que merece uno de los asuntos más importantes que España y la Unión Europea tienen estos momentos encima de la mesa". Según expuso, "hay que hacerlo sin demagogia, creo que es una cuestión de Estado y todos tenemos que hacer un esfuerzo por no señalar con el dedo el ojo de otra administración, aunque sea de otro partido. Es un asunto suficientemente serio como para analizarlo bien. Desde la solidaridad, por supuesto, pero también desde el rigor", sostuvo a preguntas de los periodistas sobre esta cuestión.

En este sentido, apuntó que los centros de la Comunitat Valenciana están "desbordados", aunque precisó que "no al nivel de Canarias", pero insistió en que las instalaciones se encuentran "por encima de su capacidad", con un 170% de ocupación, según afirmó el jefe del Consell.

"Aquí estamos al borde del colapso también, en nuestros centros y todo eso se tiene que poner encima de la mesa. Lo digo con preocupación", manifestó. En opinión del jefe del Ejecutivo valenciano, en España "todavía falta en estos momentos de política de Estado, que no sea una de confrontación, que sea de responsabilidad, que sea una política no partidaria y que de una vez el Gobierno nos diga por dónde quiere ir", sostuvo.

En la misma línea, insistió en que hay autonomías que están "desbordadas". "Por tanto, el esfuerzo que se nos puede o se nos debe exigir a unos o a otros es un esfuerzo conjunto. Tenemos que hacerlo todos juntos, creo que hace falta menos demagogia , menos política de trincheras en este campo y más sentido común y más profundidad y más altura", reiteró.

En opinión del president, las comunidades autónomas han hecho "mucho más esfuerzo del que ya incluso nos tocaba, con recursos que no tenemos, con recursos que el Gobierno no pone a nuestra disposición", censuró.

Preguntado por si le condiciona el hecho de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya avisado que desde su formación considerarán "rotos" todos los pactos autonómicos con el PP si desde los gobiernos autonómicos en los que participan no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de menores migrantes, Mazón replicó que le condiciona "el sentido común, el mejor trato posible a los menores que ya están aquí" y que la Comunitat Valenciana necesita recursos que no recibe. "A mí lo que me condiciona es la solidaridad, pero también el sentido común y la realidad de que, en estos momentos, aquí no nos caben más en nuestras instalaciones, porque hemos albergado mucho más de lo que se nos estaba pidiendo", señaló.

Del mismo modo, censuró manifestaciones a su juicio "irresponsables" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con acusaciones de insolidaridad por no acoger más menores. "Lo que hemos hecho ha sido recoger mucho más de lo que nos correspondía", insistió Mazón.

"No puede ser ese juego, en mi opinión, maniqueo de que somos xenófobos o insolidarios si tenemos los centros hacinados. Por lo tanto, ya se me podría acusar de xenófobo en este juego de la demagogia y, a la vez, de ser xenófobo si digo que no puedo recoger en estos momentos más, hasta que no me den los recursos. No puede ser que sea insolidario en cualquiera de los casos", criticó el jefe del Consell. Por último, insistió en esperar a la propuesta del Ejecutivo y detallar con datos la situación en la Comunitat, al tiempo que exigirán "los recursos que el Gobierno debe y no ha trasladado".