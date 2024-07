Después de conocerse la suspensión del concierto de Isabel Pantoja en Valladolid debido a problemas de salud, Así es la vida ha contactado con el promotor del espectáculo, quien ha manifestado que emprenderá acciones legales si no recibe una considerable suma de dinero en compensación.

El promotor ha solicitado un total de 320.000 euros, desglosados en 200.000 euros correspondientes al caché del artista y 120.000 euros destinados a los gastos de producción del evento.

"Si no me abona el dinero, este viernes tendrá la demanda. Ese señor tiene muchos patrocinadores del Cabildo de Gran Canaria a los que no creo que les haga mucha gracia que este señor termine en los juzgados por estafa", ha concluido.

Por otro lado, Almudena del Pozo ha revelado que las cifras manejadas por el equipo de la artista son diferentes. Según la colaboradora, el caché de Pantoja se sitúa en 160.000 euros y los gastos técnicos ascienden a 40.000 euros. "De estas cantidades se hará cargo el seguro", ha aclarado.