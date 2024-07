Génova garantiza que sus comunidades serán "solidarias" con los migrantes, pero avisa que es el Gobierno el responsable de coordinarlas

El Gobierno afronta la reunión con las comunidades autónomas para abordar la crisis migratoria sin certezas de que fluctúe un acuerdo inminente. En vísperas del encuentro que tendrá lugar en Canarias —ya que el archipiélago ha recibido a más de 19.000 migrantes en lo que va de año— para definir la reubicación de menores no acompañados, la dirección nacional del PP garantiza que las once comunidades que gobierna serán "solidarias" con las personas que continúan llegando de forma irregular, sobre todo desde las islas, siempre que cuenten con los recursos necesarios.

No obstante, el equipo de Alberto Núñez Feijóo avisa de que "el PP no tiene que coordinar a sus barones sino que tiene que hacerlo el Gobierno" al que además reprocha falta de voluntad para consensuar con ellas. "No busca consensos de cara al miércoles porque no ha llamado a los presidentes, sino que ha hecho una ley de extranjería sin avisar al gobierno de turno", denuncian las fuentes consultadas.

De este modo, la dirección del PP hace frente a la trampa que creen que pretenden ponerles a ambos lados del tablero político. Al PSOE le sugiere cambiar la imposición por el diálogo, ya que no tiene que ser Génova quien tenga que "convencer a un batallón" de presidentes populares de que atiendan al aluvión que de inmigrantes, entre ellos muchos menores de edad, que según sus ellos llegarán a España entre finales de julio y principios de agosto.

En el otro extremo, los populares, directamente, optan por obviar a Vox. Lo demostró este lunes el propio Feijóo desoyendo las amenazas de Santiago Abascal, quien prometió romper su pacto con el PP en las comunidades en las que gobiernan en coalición si "no utilizan todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menores no acompañados". En Génova mantienen el sosiego. Más aún después de escuchar por enésima vez un órdago similar. "Nuestro silencio ya es una respuesta".

Además, fuentes del PP aseguran que Vox "no hará que quede una cama libre", es decir, que si en cualquiera de las comunidades donde cogobiernan [Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares y Aragón] hay recursos disponibles, el PP los utilizará, aún más si se trata de menores. "No son mercancías, son personas", enfatiza un barón popular que se muestra expectante ante la reunión del miércoles.

Como en anteriores ocasiones, como marca de la casa de Feijóo, Génova niega haber dado órdenes a sus presidentes autonómicos. La dirección nacional da libertad a sus autonomías para que defiendan sus intereses en la mesa sectorial y expongan sus necesidades en función de los recursos de cada uno, pero sí les pide que no caigan en "contradicciones" en la reunión, tal y como admiten fuentes territoriales. Pero en Génova insisten: "No hay contradicciones entre nuestras comunidades porque todas van a garantizar la solidaridad" interterritorial.

El líder popular también recordó este lunes que la "práctica" que se ha seguido "durante muchos años en España" es la de "ser solidarios en la recepción de menores siempre que tengan capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, tratarles y cuidarles". Eso sí, defendió que las autonomías no pueden ofrecer "lo que no tienen", aunque asume que las comunidades pondrán su capacidad para atender a los menores.

De este modo, Feijóo ya daba respuesta al Gobierno que pretende obligar a las comunidades a atender a estas personas por la fuerza. La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, exigió este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "imponga" a sus comunidades un reparto "equitativo" de los menores migrantes no acompañados que actualmente están saturando los servicios de acogida de las Islas Canarias. Pero los de Feijóo solo aceptarán por las buenas: serán solidarios si el Estado les da los recursos económicos y materiales para afrontarlo.