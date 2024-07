La EMA volverá a evaluar un fármaco español contra el cáncer tras admitir Bruselas falta de imparcialidad del proceso que lo vetó en 2017

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) tendrá que volverá a examinar la petición de autorización para comercializar el fármaco Aplidin, desarrollado por la farmacéutica española PharmaMar para tratar pacientes mieloma múltiple en estado avanzado, después de que la institución de la que depende, la Comisión Europea, haya revocado una decisión de 2018 que la denegó al cabo de un proceso sobre el que ahora Bruselas reconoce que "podría ser incompatible con el principio de imparcialidad objetiva" por parte de un comité científico del que formaba parte una persona que trabajaba para otra farmacéutica que desarrollaba un fármaco rival. Así lo denunció desde el primer momento PharmaMar, que este lunes ha celebrado esta "excepcional decisión" y ha avanzado que exigirá que la reevaluación "se realice con absoluta imparcialidad, equidad y transparencia por parte de la EMA".

"La Comisión observa que se permitió a uno de los expertos del grupo científico consultivo que intervino en el desarrollo de un producto 'rival' participar en el procedimiento de autorización de comercialización del medicamento Aplidin–plitidepsina", dice la Comisión, que toma en cuenta un sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que falló en contra de PharmaMar pero que llevó a la Comisión a "reevaluar los criterios aplicados para la participación de expertos en el procedimiento". "Para evitar cualquier duda en cuanto a la imparcialidad objetiva de la evaluación de la solicitud, parece apropiado, por tanto, revocar la Decisión de Ejecución C(2018) 4831 de la Comisión y remitir posteriormente a la EMA los dictámenes del CHMP, solicitando la reevaluación de la solicitud a partir del momento de la irregularidad de procedimiento detectada", añade ahora.

Denuncias de conflicto de interés

La reevaluación de este fármaco, una quimioterapia para cuarta línea de tratamiento -es decir, para después de agotar tratamientos para tres fases previas- contra el mieloma múltiple, devuelve a la casilla de salida a un proceso de autorización para comercializar un medicamento que, según los ensayos clínicos que presentó PharmaMar a la EMA, mejora la mediana de supervivencia en un 60% y reduce el riesgo de recaída en un 39%.

A pesar de ello, en 2018 la EMA denegó la autorización y solo la concedió como tratamiento compasivo al final de un procedimiento en el que fueron necesarios dos informes, cuatro expertos y que, según PharmaMar estuvo plagado de irregularidades por el interés comercial de uno de ellos en un fármaco rival que desarrollaba una compañía sueca. En 2016, su Comité de Medicinas de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) informó favorablemente sobre el Aplidin tanto por seguridad y eficacia pero, en lugar de autorizarlo, la EMA desoyó a su Comité y no dio luz verde. La farmacéutica gallega reclamó una revisión de esa decisión y un año más tarde, en diciembre de 2017, la EMA designó otros dos expertos. Es en ese momento en el que PharmaMar empieza a denunciar conflicto de intereses, porque uno de los expertos designados, de nacionalidad sueca, trabaja en esos momentos en el desarrollo por parte de la farmacéutica sueca XNK Therapeutics de un medicamento competidor de Aplidin.

El medicamento de PharmaMar fue rechazado definitivamente y la farmacéutica española recurrir la decisión ante la Corte General de la UE, que en 2020 le dio la razón y obligó a la Comisión a revocar la decisión de la EMA de no autorizar el Aplidin. Esto es lo que habría ocurrido si un año más tarde Alemania y Estonia -países a los que PharmaMar atribuye intereses sucesorios en la EMA- no hubieran recurrido el fallo, que de este modo llegó al Tribunal de Justicia de la UE, que dio la razón a estos dos países y avaló las normas sobre expertos que entonces regían en la EMA, que no excluían de la toma de decisiones sobre la comercialización de medicamentos a expertos que trabajaran en hospitales, instituciones investigadoras o incluso farmacéuticas. "Excluir a los expertos de los hospitales universitarios de la participación en los dictámenes científicos por el hecho de que ese hospital disponga de una o varias entidades que puedan constituir compañías farmacéuticas podría provocar una escasez de expertos que posean amplios conocimientos médicos, en particular en materia de medicamentos huérfanos y de medicamentos innovadores", indicó entonces la sentencia.

El pasado 28 de junio, sin embargo, la Comisión Europea decidió enmendar la plana a la EMA y a sí misma después de "reevaluar" los "criterios aplicados para la participación de expertos en el procedimiento administrativo en el caso de Aplidin y si las normas pertinentes de la EMA que regulan los conflictos de intereses pueden garantizar la imparcialidad objetiva de dichos expertos.

"Basta observar, a este respecto, que la denegación de la autorización comercial para el producto rival objeto de reexamen puede presentar un interés comercial considerable para la empresa bajo cuya incitación o patrocinio dicho experto ejerce su actividad de investigador principal. La participación de este en el grupo de expertos consultado por el CHMP en el marco de este reexamen generaría una duda legítima en cuanto a la existencia de un eventual prejuicio", dice la Comisión.

Reevaluación imparcial y transparente

Tras conocer que la Comisión revoca la no autorización de Aplidin, PharmaMar ha considerado que esta "excepcional decisión avala lo que siempre mantuvo, que se produjo un conflicto de interés entre los expertos de la EMA que evaluaron la terapia", ha indicado en un comunicado en el que ahora "exigirá que el proceso de reevaluación se realice con absoluta imparcialidad, equidad y transparencia por parte de la EMA".

"La compañía siempre ha sostenido que, durante el proceso de evaluación de su fármaco Aplidin para el tratamiento de mieloma múltiple se produjo un conflicto de interés de varios miembros con base en numerosos elementos objetivos, incluyendo la cooperación de uno de sus miembros con una compañía sueca, XNK Therapeutics AB, desarrollando un fármaco competidor, así como su participación en el desarrollo de otros fármacos competidores", remacha PharmaMar.