El SAS le sube el sueldo a los médicos que trabajen por las tardes este verano

La Junta de Andalucía sigue buscando fórmulas excepcionales para paliar el déficit de profesionales médicos durante este verano, sobre todo en Atención Primaria, donde los facultativos cobrarán algo más en caso de que decidan voluntariamente trabajar por las tardes.

Así lo ha determinado la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de una instrucción en la que detalla el incremento de la retribución por cada hora de continuidad asistencial, es decir, el tiempo que los médicos trabajan por las tardes fuera de su jornada habitual, que pasará de los actuales 45,96 euros a 54,29, es decir, más de ocho euros de subida. Dicha continuidad, detalla la Consejería de Salud, se realizará en módulos de cinco horas y un máximo de dos módulos por día, y siempre en las jornadas de descanso del personal médico, nunca en el periodo de vacaciones.

Esta iniciativa se llevará a cabo en los meses estivales, hasta el próximo 30 de septiembre, y la prioridad a la hora de realizar las continuidades será, en primer lugar, los profesionales del centro de Atención Primaria; después, los médicos de otros centros; y por último, los hospitales.

El objetivo, subraya la mencionada instrucción, en línea con lo manifestado desde hace tiempo por la propia Junta, es "cubrir ausencias en periodos vacacionales masivos o situaciones de incapacidad" ante la "inviabilidad de cobertura por la falta de profesionales con disponibilidad en las bolsas de contratación del SAS". Es por ello que se hace necesario autorizar un programa "específico" para intentar atraer a médicos y facilitar así la "accesibilidad" de los ciudadanos al sistema sanitario público.

No es la única medida que el departamento liderado por Catalina García ha tomado en esta línea. Y es que hace solo unos días anunciaba que la Junta pagará un complemento extraordinario de 500 euros a cerca de 650 médicos internos residentes (MIR) de último curso para que terminen su formación, que concluye en septiembre, en un centro sanitario en zonas de difícil cobertura a cambio, además, de un contrato de larga duración en ese mismo destino. Todo ello también de forma voluntaria.

Plan de Verano

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Verano que la Consejería de Salud va a presentar este martes a los sindicatos en Mesa Sectorial, una reunión a la que UGT Andalucía ya ha anunciado que no acudirá porque "no ha cambiado nada" tras la huelga de tres horas que llevaron a cabo el pasado 26 de junio. La organización "no va a participar en esta pantomima y no va a acudir de palmero ante una Administración que no es capaz de solucionar los múltiples temas pendientes", han señalado. Sí asistirán el resto de sindicatos (CCOO, CSIF, SMA y Satse), aunque alguno ya advierte de que el mencionado plan estival "pinta mal" al ser "insuficiente" por la "escasez" de facultativos que hay.

La consejera del ramo, en cambio, ha vuelto este lunes a defender un plan que supone, ha recordado, más de 37.000 contrataciones, un "3,1% más que el año pasado y un 18% más que en 2018" y ello a pesar de ese déficit de profesionales. Contratos que permitirán que la Junta no tenga que cerrar ningún centro de salud por las mañanas, a diferencia de lo que van a hacer en otras comunidades.

No obstante, Catalina García ha asegurado ser "consciente" de que "van a surgir problemas" en verano, aunque al mismo tiempo ha mostrado su confianza en que los profesionales sanitarios "van a estar muy atentos para ir dándoles solución".