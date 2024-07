La familia del británico desaparecido en Tenerife cree que hay terceras personas implicadas y critica la investigación: "Apesta"

La desesperación aumenta para la familia de Jay Slater. Se han cumplido tres semanas desde que el joven británico de 19 años desapareciera en Tenerife y todavía se desconoce qué le pudo haber sucedido. Su padre, su tío y su hermano se desplazaron hasta la isla para tratar de encontrarlo, pero tras hacerlo han mostrado su decepción con la investigación llevada a cabo por las autoridades españolas. "Todo apesta", se ha quejado su padre. Además, tanto él como el tío del joven están convencidos de que hay terceras personas involucradas en la desaparición de Jay.

En declaraciones al medio británico The Sun, el padre del joven ha expresado que los dos hombres que vieron a Jay por última vez son la clave para dar con su paradero. Sin embargo, las autoridades españolas no los han considerado relevantes para la investigación y los autorizaron a regresar a Reino Unido. Además, ya han suspendido la búsqueda del británico, en la cual participaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, un helicóptero, drones y una unidad de perros especializados enviados desde Madrid.

"Me sentí bastante decepcionado el sábado pasado cuando hicieron la búsqueda. Dijeron que iba a aparecer toda la isla, pero cuando llegamos a las dos de la tarde no había ni un alma. Puede que estuvieran allí antes que yo, pero me sentí decepcionado porque esperaba que todos los bomberos, las ambulancias... estuvieran buscándolo", expresó al citado medio de comunicación Warren Slater, padre del joven desaparecido.

El tío de Jay, Glen Duncan, ha sido más contundente a la hora de criticar la actuación de las autoridades. "No sé si están siguiendo cada pista. Me dan ganas de ir yo mismo y entrar en la comisaría. ¿Qué está haciendo realmente la policía? ¿Están haciendo investigaciones puerta a puerta o sentados allí mirando imágenes de CCTV?", se quejó.

Jay Slater voló a Tenerife junto a dos amigos para asistir a un festival de música. En la madrugada del 17 de junio sus compañeros regresaron al hotel donde se estaban hospedando pero Jay quiso seguir de fiesta y se trasladó hasta un Airbnb con dos hombres británicos que había conocido. Uno de ellos es Ayub Qassim, un traficante de drogas que pasó nueve años en la cárcel, mientras que del otro todavía se desconoce su identidad.

Al parecer Jay pasó toda la noche en ese alojamiento y a la mañana siguiente decidió irse por su cuenta del lugar a pesar de que los hombres le habrían ofrecido llevarlo hasta su hotel. Llamó a su amiga Lucy para decirle que estaba perdido, sediento, que solo le quedaba 1% de batería y que se había cortado con un cactus. Más tarde su teléfono sonó por última vez y no se supo nada más de él.