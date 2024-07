Con motivo del Orgullo LGTBI, son muchos los rostros conocidos que mostraron su apoyo a la causa, incluida la youtuber Luisa Garrido, que estuvo como una más viendo el desfile de Madrid el pasado sábado. Pero también hace lo propio en redes, donde ha respondido a la también creadora de contenido Marina Yers por sus comentarios tránsfobos.

La valenciana saltó a la fama en redes tras militar en el PP y en Ciudadanos y defendía fervientemente el programa de Vox. Sin embargo, desde hace tiempo es una firme defensora de los derechos del colectivo y hace proclamas más propias de la izquierda.

Por ello, no ha dudado en salir en defensa de las mujeres trans después de que Yers, en una entrevista, definiera a una mujer como "una persona de sexo femenino con dos cromosomas XX, la cual tiene la capacidad de crear vida dentro de su útero, que es uno de los órganos internos que posee, aparte de ovarios, vagina, trompas de Falopio, etcétera".

"¿Me estás diciendo que las mujeres que no son estériles no son mujeres?", preguntó Garrido en su respuesta en vídeo, donde también la llamó "retrasada mental".

"También tiene el periodo o ciclo menstrual, el cual hace que haya cambios hormonales dentro de su cuerpo", añadió la youtuber ucraniana afincada en España. "¿Me estás diciendo que yo no soy mujer? Porque yo no tengo el periodo", argumentó Luisa Garrido.

Marina Yers continuó opinando que una mujer trans no es una mujer, "científicamente y biológicamente", puede "parecer una mujer con cambios estéticos y mutilación de sus genitales, pero nunca será una mujer". Además, consideró que esto no debería causar polémica porque sus comentarios se basan "en la ciencia".

Ante esto, la creadora de contenido valenciana continuó rebatiéndola: "Una mujer no es solo eso, cariño, para nada. ¿Me estás diciendo que una trans no es mujer porque no tiene el periodo, porque no tiene trompas? Tú tendrás todo eso y de mujer no tienes ni los pelos del culo".

"Hay mujeres que no pueden parir porque son estériles desde que nacen. O mujeres que entramos en la menopausia", reiteró. "Una mujer no es todo eso, abarca muchísimo más que unos genitales o unas hormonas. Significa tener un instinto maternal, femenino y muchísimas más cosas de las que tú dices".

"Lo que sí tengo claro es que tú de mujer no tienes más que el aspecto, además del de putón verbenero", añadió, elevando el tono de su discurso. "Y las neuronas creo que tu madre las dejó en el paritorio. Ya te gustaría a ti ser la mitad de mujer que Selena Milán o muchas trans".

"Para hablar de las mujeres trans lávate la boca", concluyó, no sin antes dejar clara su postura: "Chica, tú de mujer no tienes nada, ya te lo digo yo, que nací con todo lo que tú has dicho".

"Yo no soy más mujer que mis niñas trans por haber parido", escribió en su tuit Lauisa Garrido. "Una mujer trans es más mujer que tú, porque tú eres una tránsfoba y una hija de...".