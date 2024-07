Bibiana Fernández: "Soy una inmigrante de mí misma, pero mi destino no estaba en un mapa sino en mi imaginación"

Bibiana Fernández no reniega de nada en su periplo vital y artístico. "Todo es parte de mi vida y la asumo entera, porque siempre he elegido mi camino y no he sido víctima de nada". A pesar de competir con eventos deportivos, otros espectáculos y las miles de terrazas que se extienden por Madrid en el verano, levanta cada tarde la función La Señora, junto a Xoán Fórneas y César Vicente, donde se hace una relectura del clásico del siglo XX, Las criadas, como si fuera un juego familiar.

Haber nacido en Tánger, en el seno de una familia humilde, le liberó de cualquier prejuicio, y el mundo recorrido desde entonces terminó por forjar una personalidad rica y estimulante. Con una locuacidad siempre aguda, durante la conversación rememora fragmentos de ese camino que ahora le lleva a encontrarse de nuevo con el público teatral.

Cartel de la obra 'La Señora' que se representa en Madrid, en el Teatro Pavón hasta el 4 de agosto. David Ruano

En La Señora subyace una oportunidad perdida que para la protagonista condiciona su vida. ¿Ha tenido alguna vez esa sensación, en lo profesional o lo personal?Siempre me acuerdo de lo que hago, no de lo que no hago; de los amores que tuve, no de los que no pude tener. No vivo la vida en tercera persona. Es lo mismo que este personaje: pues igual se pensó en otra actriz, pero ¿quién lo hace? Yo. Los papeles son de quién los hace y no tengo la sensación de haber perdido oportunidades. Durante mucho tiempo, mi mejor obra fui yo, porque le dediqué mucho tiempo y mucho mimo.

¿Se siente próxima al personaje que interpreta?Tiene algunas connotaciones conmigo, porque yo en estos momentos vivo aislada. No significa que no tenga contacto con el exterior, porque tengo una pasividad muy activa. Desde mi cama puedo seguir la Eurocopa que, por cierto, me parece un marrón competir con la Eurocopa, las Olimpiadas, Wimbledon, la semana del Orgullo…. pero es lo que es y hay que defenderlo. Pues sí, María y yo estamos un poco locas y además somos muy firmes. Somos cabezonas y llevamos el asunto hasta el final. Por lo demás, hay otras muchas cosas en que no tenemos nada que ver, pero de eso se trata, porque interpretarse a sí misma siempre es lo más difícil.

"Viví la censura en la época de Franco, pero soy hija de la Transición. Muchas veces la policía se llevó a compañeros del cabaret"

La actriz Bibiana Fernández antes de la entrevista con 20minutos, en la azotea del Teatro Pavón. Jorge París

Usted también vivió la época de la Censura, como la actriz a la que interpreta.Cuando empecé, Franco estaba vivo. Soy hija de la Transición y he pasado por todos los avatares que pasa María, la protagonista. Ella se marcha porque le prohíben una función. A mí no me prohibieron ninguna pero sí sé lo que significa la censura. Viví los albores de la dictadura y los primeros años de la Transición, cuando la Transición era más política que social. Muchas veces venía la policía y se llevaba a compañeros del cabaret. He vivido aquella época y eso me hace más cercana a mi personaje. Sé de lo que habla cuando dice que el público quiere que vuelva por el morbo, pero no por actriz.



"Yo puedo leer cualquier periódico independientemente de su ideología y después sacaré mis conclusiones. Hay gente que siempre lee lo mismo y está metida en un bucle"

¿El teatro debe generar conflicto en el espectador?No necesariamente. Las comedias no generan conflicto, pero creo que el conflicto es bueno en una época poco propicia a pensar. Ahora mismo hay ciertas cadenas, ciertos programas, ciertos periódicos, que crean clientelismo. Yo puedo leer cualquier periódico y me es indiferente la ideología. Después sacaré mis propias conclusiones. Ahora hay gente que compra el periódico que quiere leer y están metidos en un bucle. Creo que el conflicto es necesario porque la vida es conflicto, a nuestro pesar.



"¿Para qué voy a volver? Ya no sé actuar", exclama su personaje. ¿Los actores pueden sentir en algún momento esa debilidad?Bueno, aquí ella es una especie de Blanche Dubois -el personaje de Un tranvía llamado deseo-, que no sabe distinguir si está en la realidad o en la ficción. Sus hijos le dicen, ¡pero mamá, si tu no has dejado de actuar nunca!, y ella les responde que con ellos es distinto, porque el público lo cambia todo. Es como cuando te sientes observada en un bar por alguien que te quiere ‘tirar los tejos’. Yo ya no me acuerdo, pero ya no actúas de una manera natural. Te pones como retorcida entera.



"Con tres o cuatro años tiré una muñeca como si fuera el demonio. Las miradas ajenas me hacían sentir que hacía algo malo"

Bibiana Fernández entre los telones del Teatro Pavón. Jorge París

Usted es una mujer de una belleza rotunda, con cierto carácter enigmático, que siempre se ha expresado con inteligencia. ¿Ha condicionado esto el modo en que se le percibe?

Yo he vivido siempre esa situación permanentemente. Recuerdo con tres o cuatro años tirar una muñeca como si fuera el demonio. Las miradas ajenas me hacían sentir que aquello era algo malo. He estado acostumbrada a esas miradas y siempre digo que me convertí en un detector de metales, porque los relojes malos pitan, pero los buenos no. Siempre he tratado de sacar lo mejor de cada trabajo, de cada pareja, y lo otro me parece que forma parte del precio del viaje. El viaje no solamente es el destino: es cuando lo piensas; cuando se te olvidan cosas en casa; cuando te pierden la maleta en el aeropuerto y tienes que estar tres días con el mismo bañador y la misma camiseta. Todo eso es el viaje.



¿En qué momento Bibi Ándersen se convirtió en Bibiana Fernández?Para mí no hubo un cambio realmente. Yo recuerdo haber ido a Wimbledon con Pedro Almodóvar y que un fan de Bibi Andersson -la actriz sueca- me trajera un montón de fotos para que firmara, y no era yo. Entonces me dije que no tenía sentido. He firmado autógrafos como Norma Duval, como Bárbara Rey… lo que me pidan. No me importa, yo lo firmo y me quedo tan pancha, y esa persona se va contenta ¿Tú crees que te puedes ofender? Entonces yo me dije, ¿por qué no recurrir a mi apellido normal? Yo me puse Bibi Ándersen en una época que estaba en cabaret, y no pensaba que fuera ningún inconveniente, ni me confundieran con la actriz de Bergman.



Bibiana Manuela Fernández Chica, actriz. Tánger, 1954 Actriz de cine y teatro, cantante, presentadora de televisión, modelo y tertuliana, Bibiana Fernández es una de las figuras más emblemáticas de la cultura española. Una personalidad poliédrica que ha cultivado el cariño del público durante toda una trayectoria en la que ha trabajado como actriz con directores como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Alfonso Albacete, Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón o Alex de la Iglesia, entre otros. En teatro la hemos visto en 'El amor está en el aire', 'La gran depresión' o 'La última tourné', de Felix Sabroso.

¿Nacer en Tánger le ha aportado una perspectiva vital más rica?Sí, porque la infancia es la patria. Fue fundamental convivir con gente de distintas religiones y lenguas desde la infancia, de un modo natural sin nada impostado. Todo aquello me hizo no tener prejuicios. Mis padres estaban separados y yo vivía en distintas casas, con mi abuela y con mi tía, en un mundo aparte. Dormíamos en dos camas cuatro personas. Todo eso forma parte de mí. Ahí te has forjado y ahora dices ¡qué maravilla! ¿Cómo podían vivir alegres una vida donde sólo tocaba estar alegre en Nochebuena? Yo siempre digo que paso muchas nochebuenas en junio, en julio, en abril, en marzo… cuando sea.

Victoria Abril y Bibiana Fernández en 'Cambio de sexo' (1977), de Vicente Aranda. Impala, Morgan Films

En 1977 coincide con Victoria Abril en la película Cambio de sexo, de Vicente Aranda. ¿Qué recuerda de aquella época?Con Victoria Abril siempre he tenido una relación estupenda. Me parece una actriz brillante y generosa. Si no aprendes de ella es porque no quieres, porque es un derroche de facultades. Recuerdo aquella época como algo muy lejano. Era como los campos de acogida para los inmigrantes. Yo considero que soy una inmigrante de mí misma. Cuando no tienes esperanza en un sitio, tratas de irte pero, mientras los inmigrantes que se van de Mauritania tienen un destino idealizado, que igual es Alemania o Francia, mi destino no estaba marcado en un mapa sino en mi imaginación. No sabes cuándo has llegado a él realmente. Me buscaba la vida pero no estaba en ningún lugar. Aquella época del cabaret era como el que llega aquí sin papeles y está en un sitio hacinado. Me siento cercana a esas familias que vienen de Latinoamérica y dejan detrás a sus hijos, y cuando pueden se los traen, aunque tarden diez años.



"Cuando era joven mis iconos eran Brigitte Bardot o Ursula Andress, pero ahora que soy mayor mi icono es mi abuela"

¿Cómo era su familia?Vengo de una familia de gente luchadora. Mi padre era taxista de noche. Una de mis abuelas se quedó viuda con cinco hijos en Marruecos y tuvo que sacarlos adelante. Siempre la recuerdo lavando en un patio de contadores. Yo tenía mi vida real, sometida a la casa, a la educación, al colegio; y después tenía un mundo de fantasía, a través del cine y las revistas; un mundo que era propio y no compartía con nadie. Mis iconos eran Brigitte Bardot, Ursula Andress y Raquel Welch, pero ahora que soy mayor mi icono es mi abuela. Yo quiero ser como esa mujer, esa María que no se rendía nunca, hasta que murió con 90 años. Eran familias de hierro. Son mis ídolos porque envidio de ellos la fortaleza, la tenacidad, la manera de sacar alegría en la adversidad. Eran mujeres que no conocían la felicidad, que se casaban una sola vez; que se quedaban viudas y estaban de negro hasta que se morían.

Todos ellos son parte de uno mismo, ¿no es así?Claro, forman parte de mí y los tengo muy presentes. Cuando estreno les pongo velas, como las que ponía mi abuela Isabel. Ella encendía mariposas de corcho con una mechita, en agua y aceite. Mi abuelo tenía trece hijos y recogía pan duro que lo mojaba en ese aceite para dárselo a sus niños. Yo tengo las fotos de todos mis muertos, de las personas que he amado, sea cual sea su relación conmigo. Tengo un altar y los voy llevando de casa en casa, como si estuvieran de viaje. Siento que de alguna manera siguen influyendo en mi vida. Me pregunto qué pensarán de mí, qué dirán de este vestido, de este trabajo...

"Era amiga de Pedro Almodóvar cuando aún no era conocido. Tenía un talento desmesurado y me permitió conocer a personas que han configurado mi carácter"

Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández en el rodaje de 'Tacones Lejanos' (1991), en una fotografía de la exposición 'Madrid, chica Almodóvar'. El Deseo

¿Conocer a Pedro Almodóvar supuso un antes y un después en su vida?Yo era amiga de él antes de ser actriz, porque lo conocí cuando estaba prácticamente empezando, en el 81. Sólo había hecho Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Todavía Pedro Almodóvar no era Pedro Almodóvar, pero era un tipo realmente brillante.

¿Qué poseen los grandes creadores para modificar la existencia de los que les rodean?Era un talento desmesurado y, claro, eso te condiciona. Él ponía en casa las películas que había hecho en 35 mm. y hacía las voces de todos los personajes porque eran mudas. Me ha permitido conocer actores y actrices como Susan Sarandon, Cate Blanchett, Jane Fonda… Jane Fonda me volvió a ver 18 años después de conocerme en París ¡y se acordaba de mí! ¡Jane Fonda! ¿Por qué? Eso se llama talento: recordar a la gente y saber dónde les has visto. Ella invitó a Pedro Almodóvar a su casa y fuimos un autobús entero. Todas esas personas que has conocido van configurando tu carácter. Soy muy admiradora de Amália Rodrigues y de muchas mujeres cantantes de fado, pero nunca había escuchado a un hombre cantar fado. Escuché a Camané, que es una especie de Camarón del fado, y me cautivó. Tú habrás visto llorar a tu madre más de una vez, seguro, pero quizás a tu padre muy pocas o ninguna. Cuando ves llorar a tu padre se te encoge el corazón porque no sabes cómo ampararlo. Fue un poco esa sensación.



Siempre me arrepentí de no haber vivido una noche de fados en Lisboa, cuando tuve opción hace años. Son esas oportunidades perdidas de las que hablábamos.Bueno, una gran aventura que perdí en mi vida, por insolente, fue en mi adolescencia y te la voy a contar ahora. En el año 66 o 67 ya se estaban ensayando viajes a la Luna, donde se llegaría en el 69. Un día yo le dije a mi abuela que el Hombre iba a llegar pronto a la Luna, y ella me respondió "¿Cómo va a ir el Hombre a la Luna, si la Luna es una mujer? ¡Yo la vi la otra noche en Ceuta!". Me reí hacia dentro y no le pregunté nada. Me maldigo todo el tiempo por no haberle preguntado, por no haber tenido curiosidad. Ella era una persona analfabeta, ¡pero ojalá yo fuera capaz de hacer lo que hizo ella! Mi abuela no tomaba drogas y siempre tuvo la cabeza tan clara como nosotros; yo he tomado de todo y no he visto nunca la Luna, ni en Ceuta ni en ningún sitio. Sería por agotamiento, por fatiga o por angustia, pero ella tenía esa sensación. ¿Cómo no le pregunté? ¿por qué no escarbé a ver qué había pasado? Tú puedes volver a Portugal, pero yo no puedo volver a ese lugar, aunque regreso allí cada vez que me acuerdo de mi abuela, que es siempre. Me ha torturado el resto de mi vida, desde que tengo uso de razón.



"La vida se gasta muy pronto. Esto es como 'Regreso al futuro', pero nadie te dice dónde está el coche aparcado"

Bibiana Fernández durante la entrevista con 20minutos, en el ambigú del Teatro Pavón. Jorge París

Acaba de cumplir setenta años. ¿Cada década se asocia con alguna vivencia en especial?No lo asocio con nada concreto, simplemente me he dado cuenta que esto se gasta muy pronto; que esto es como Regreso al futuro, pero nadie te dice dónde está el coche aparcado (risas). Entre los cincuenta y los setenta te puedo decir las relaciones de alguna relevancia que he tenido, los trabajos que hice, las casas donde me mudé… ¡pero no sé dónde se me han ido estos 20 años! Es como si me los hubieran robado; como una estafa. Ya nos han hecho 'spoiler' y el final es que te mueres. Maruja Torres decía que hay que ser más valiente para envejecer que para ir a la guerra, porque el que va a la guerra tiene la esperanza de volver, pero de la vejez no se vuelve. Mi madre siempre me hablaba del día de mañana, ¡pero, coño, yo pensaba que el día de mañana iba a sonar una alarma en el móvil o algo!. De repente me he visto en el día de mañana, pero ya muy, muy mañana, y he tomado conciencia de que estoy en el tercer acto.