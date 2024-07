Martin Panchaud, autor de novelas gráficas: "Me gusta tener un héroe que siempre mete la pata"

El suizo Martin Panchaud se ha iniciado en el cómic con El color de las cosas (Reservoir Books, 2024), que recibió en 2023 el premio principal del Festival de cómic de Angoulême, uno de los más importantes de Europa. Publicó su primera obra, primero en alemán, luego en francés y ahora en español, entre otros idiomas. Una obra que utiliza otro lenguaje (símbolos, colores, pictogramas), en lugar del dibujo al uso.

Una metodología rompedora que conquista al narrar una historia trepidante. Panchaud retrata una ciudad mediana del Reino Unido y una serie de personajes con muchos lastres. Su prueba de fuego a su particular estilo (sistema de símbolos, sistema narrativo) se trazó con el proyecto Star Wars Episodio IV, una infografía narrativa que puede verse en la web de Swan.

Panchaud estudió cómic y diseño gráfico. Su primera novela gráfica muestra algo autobiográfico, presenta al protagonista, Simon, con ciertos problemas. Martin tuvo una adolescencia marcada por problemas de dislexia. "Mi educación no fue muy fácil, la oficina del director se convirtió en un lugar bastante conocido", pero consiguió vencer esa etapa y encontrar su propio estilo.

Al hablar de la inspiración para esta obra reconoce que "tal vez lo que me hizo querer escribir esta historia fue que mi padre no estaba, iba mucho a trabajar extranjero. Cuando te haces adulto, la visión del niño desaparece para tener una visión de adulto y, por tanto, la relación cambia. A veces he visto padres que intentan acercarse a su hijo una vez que son adultos porque ya no es un niño al que alimentar, pero el encuentro ya era demasiado tarde", confiesa.

El libro de Panchaud está editado por Reservoir Books. CEDIDA

Su estilo bebe mucho del cine y de los storyboards. Aparece Ken Loach como una referencia. "Hay vínculos con ese lado tan social. También me influenciaron mucho los hermanos Cohen y películas como Arnaque, Crime et Botanique de Guy Ritchie o Snatch. Ritchie crea un poco de estos giros y vueltas con muchos personajes, muchas situaciones, líneas de diálogos...", reconoce.

La propia experiencia personal de Panchaud le ha impulsado a crear su propio estilo. "Como el sistema educativo no me convenía, tuve que encontrar mi propio sistema en alguna parte. Y cuando me acerco al cómic, lo veo como un sistema de narración, de imágenes, de textos, y lo tomo como tal. En definitiva, es casi el mismo sistema que el texto, es una extensión del lenguaje textual", sostiene.

Me llamó la atención en Francia el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos al año. Eso es casi una por día

La obra sucede en Inglaterra y está marcada por esa cultura, pero hay más. Inglaterra es un país que da muchos elementos a la obra. "Hay muchas casas de juegos, que tiene un papel principal, diría yo. También hay violencia machista. Esto es algo que se ha vuelto muy importante y hay que eliminarlo por la convivencia cotidiana. Me llamó la atención en Francia el número de mujeres que mueren a manos de sus maridos al año. Eso es casi una por día. Es enorme y no tiene el impacto que creo que debería tener. Es muy interesante hablar de estas cosas que a veces son los puntos oscuros de nuestra sociedad", subraya.

Páginas del libro 'El color de las cosas'. CEDIDA

Narrativamente, su obra tiene un protagonista que ofrece muchas capas, y que va sorprendiendo al lector. "Me gustó la idea de tener un personaje héroe que no es por quien apostarías para tener éxito, sino alguien que siempre va a meter la pata. Alguien que no ha tenido suerte durante su adolescencia, pero que en un momento tiene mucha suerte. Lo que a mí me interesaba era que diera juego y que diera giros. También hay un retrato de una sociedad que corre tras el éxito, tras el dinero fácil", señala.

La gente a veces confía demasiado en videntes, en elementos esotéricos que en ocasiones se vinculan con el éxito. Esos elementos que están ahí, le dan juego a la obra. "Cuando estuve en Inglaterra, vi esas oficinas que eran lugares casi mágicos, un escaparate con toda esa misteriosa decoración del hogar. En Suiza esto no existe. Creo que tienen ese papel de escuchar y guiar. En el momento en que estamos un poco perdidos, confiamos en otros y les escuchamos. Fue algo que me interesó", apunta.

Panchaud ha encontrado un lenguaje propio, quizás lo más difícil para un autor. Y nos explica su proceso. "Al principio no tenemos ninguna experiencia y nos tienen que servir cosas que nos gustaron, que vimos o que leímos. Eso constituye nuestro trasfondo, nuestra experiencia. A partir de ahí podemos crear nuestro propio universo, que es lo más difícil de hacer. Porque en primer lugar siempre se trata de reproducir, o presentar lo aprendido de forma similar. Ir más allá es la parte más difícil", confiesa.

Uso muchos códigos que ya están en el paisaje e incluso arquetipos de personajes

Le comparan con grandes del cómic. Y también nos explica la manera en la que ha ido trabajando su estilo, los formatos, la manera de llegar al lector. "Me siento muy halagado de que me comparen con Chris Ware o McGuire, pero lo mío es muy diferente. No tengo en absoluto el mismo enfoque que Chris Ware en términos de dibujo, en términos de secuencia, aunque haya momentos en los que obviamente coincidamos. Al principio la idea era hacer entrar a los lectores en ese lenguaje. Me inspiré en los videojuegos. Cuando juegas a un videojuego nuevo, tienes que aprender. Así que tuve mucho cuidado en mencionar elemento por elemento y luego entender cómo funcionaba. Para que el lector pudiera seguirme y no perderlo. Y hacerlo algo muy fluido. También uso muchos códigos que ya están en el paisaje e incluso arquetipos de personajes. Con este lenguaje y con esta idea de narración, se trabaja con la imaginación del lector, su deducción, su reflexión", explica.

Otras páginas del libro de Panchaud. CEDIDA

Luego va al quid de la cuestión, a ese diálogo fundamental de la originalidad y del proceso creativo. "Siempre surge la pregunta de si estoy aportando algo realmente nuevo que no se haya hecho. ¿Es realmente útil lo que estoy haciendo o estoy repitiendo algo que ya se ha dicho y reescribiendo lo que ya se ha escrito? Con mi estilo de dibujo habría vuelto a dibujar lo que otros ya habrían dibujado. Con este lenguaje de puntos lo que realmente me interesaba era crear una especie de flujo de lectura. Con estos símbolos podría tener otro ritmo, ofrecer algo diferente. No tenía respuestas para todo. Es decir, hubo momentos en los que realmente tuve que buscar soluciones visuales. Esta emoción por la investigación y el descubrimiento es lo que realmente me gusta a la hora de contar historias. Por eso primero escribí la historia que quería contar y luego creé las imágenes", concluye.