Isabel Pantoja pidió a su hermano que llamase a Isa y Kiko cuando estuvo ingresada en el Hospital de Córdoba, según Rossi

El pasado viernes 5 de julio, Isabel Pantoja fue ingresada en el Hospital de Córdoba de forma repentina y, poco después, recibió el alta. Este problema de salud, sumado a la cancelación de otros conciertos está generando todo tipo de rumores y dudas en torno a la cantante.

Este lunes, desde el Club Social de Vamos a ver, Antonio Rossi ha dado más detalles con respecto al estado de la tonadillera: "Sin alarmismo ninguno, su estado de salud no ha variado en nada desde hace un mes".

Asimismo, el colaborador del matinal ha recalcado que quiere ser "prudente" al hablar de la salud de Isabel Pantoja y, además, ha recordado que esta no es la primera vez que la artista acude a Córdoba y a ese hospital en concreto.

"Isabel llevaba un mes en Córdoba cuando salieron las fotos porque tiene una situación complicada que se está intentando resolver", ha agregado Rossi. Respecto al último ingreso de la cantante, el colaborador ha apuntado que "ocurrió algo": "Le dijeron 'tiene que venir' y, cuando llegó, lo que ocurrió no era viable y se volvió a su casa".

"Lo que sí me llamó la atención es que ella, viendo la posibilidad de que la cosa fuera adelante, sí pidió a su hermano que avisara a sus hijos, cosa que no pasó puesto que no fue adelante como otras veces", ha destacado Antonio Rossi que, además, ha añadido: "Su idea inicial es seguir, nada de suspender la gira completa, pero su idea inicial tampoco era haber pospuesto Tenerife".