Carlos Gutiérrez, veterinario experto en nutrición: "Mantén a tu perro hambriento, pero no muerto de hambre"

La alimentación de nuestras mascotas es algo que preocupa a muchos tutores a la hora de incorporar un peludo a la familia. Hoy en día en el mercado existen numerosas dietas y marcas (pienso, BARF y comida cocinada, entre otras) que complican la elección, así como diferentes beneficios y desventajas de todas ellas.

Para hacer una buena elección es importante informarse adecuadamente sobre cada uno de los tipos de dieta y consultar siempre con un experto veterinario a la hora de tomar la decisión. También, en ese proceso de aprendizaje podemos realizar lecturas sobre nutrición y alimentación canina.

Sobre perros y su alimentación hay escritos numerosos estudios y textos, así como hay muchos libros publicados al respecto. Uno de estos es La dieta perfecta para tu perro: comida casera y económica para que viva más y con salud, del Dr. Carlos Gutiérrez, veterinario experto en nutrición canina, quién defiende la comida cocinada frente a marcas y piensos.

En su libro, publicado por la editorial La Esfera de los Libros, además de explicarte cómo son los perros anatómicamente hablando para entender mejor qué alimentos son más beneficiosos para su salud, detalla cómo elaborar una dieta casera con poco dinero y cómo combinar los alimentos para cubrir las necesidades de los perros.

Dr. Carlos Gutiérrez Experto en nutrición canina Carlos Gutiérrez es médico veterinario, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ejerce la nutrición clínica en perros desde hace más

de 25 años. Emigró a España y vive en Madrid desde hace más de 20 años, con sus perros. Tiene como pasión la lectura, así como la escritura de textos científicos y novelas. Imparte algunos cursos y conferencias en España y América. Piensa seguir dedicándose a la lectura y la escritura de novelas.

Por empezar por el principio, ¿por qué decidió dedicarse a la veterinaria?Porque desde mi infancia he amado a los animales. He convivido con perros desde que tengo uso de memoria y, de hecho, recuerdo como desde niño iba a comprar al mercado comida y se la daba a ellos.



¿Cuándo decidió escribir su nuevo libro ‘La dieta perfecta para tu perro' y por qué?Llevo más de veinte años dedicándome al mundo de la nutrición. Cuando trabajé en medicina interna vi muchas situaciones que me impactaron y, de hecho, he visto cómo llegó la invasión de las grandes compañías de piensos defendiendo que éstos son la mejor dieta para nuestros perros, algo con lo que no estoy de acuerdo. Así empecé mi blog 'Nutricionista de perros', donde explico por qué es mejor la dieta natural y, desde entonces, realizo consultas individuales.

¿Por qué no está a favor de los piensos?La industria ha hecho todo lo posible para que pensemos que los piensos son lo mejor y lo más sano pero la realidad es que son ultraprocesados y, mientras más calorías de estos alimentos consumamos, tenemos más posibilidades de desarrollar enfermedades, algo que también nos ocurre a nosotros. En España la gente consume entre un 20 y 30 por ciento de ultraprocesados pero los perros que comen pienso se alimentan de ellos en un 80 por ciento, ¿qué crees que pasa con esos perros?

​Lo que pasa es que aquí hay una influencia multimillonaria: la industria paga para estar dando la cátedra de perros y gatos, para hacer creer a un veterinario que los piensos son lo mejor. Sin embargo, el pienso no puede ser la base de una buena dieta canina, puede ser un complemento.

Entonces, ¿cómo debe ser la dieta de nuestros perros? ¿Depende del tamaño, edad o raza?Evidentemente, no hay una receta mágica como tal. La parte principal es la proteína animal, la cual complementamos con verduras y con carbohidratos en las proporciones adecuadas y que, de vez en cuando, podemos sustituir por proteína vegetal. No obstante, no hace falta variar el plato, si seguimos esta base, el 95 por ciento del tiempo pueden ser los mismos ingredientes y el animal dejará el plato limpio.



En cuanto a la cantidad yo siempre digo "mantén a tu perro hambriento pero no muerto de hambre". A cada perro hay que darle su ración específica (en base a su tamaño y actividad física). Por lo general, podemos darle judía con zanahoria y patata y, como topping, sobras de nuestra comida.

¿Y entre comida cruda y cocinada?Mejor cocinado, no solo por el tema bacteriano (que en España no supone ningún peligro pero en otros países con más problemas de seguridad alimenticias sí), si no porque se abusa mucho de las vísceras, que son altas en fósforos, lo que abarata su precio.

¿Y qué opina de las dietas vegetarianas para perros que se han puesto de moda en los últimos años?Convertir a un perro en vegetariano es terrible. Aunque gran parte de la dieta de nuestros perros debe ser vegetal, no se puede prescindir de la proteína animal. Los que se dedican a esta industria quieren convertir a todo el mundo en vegetarianos, pero no deja de ser un mercado y un negocio.

Son errores comunes proporcionarles un exceso de vísceras, darles comida cruda y ofrecerles más comida de la que necesitan

En su libro menciona la importancia de la microbiota. ¿Qué es esto?Tanto perros como humanos somos un 65 por ciento bacterias y, por esto, nuestro intestino está compuesto de bacterias, esta microbiota que debemos alimentar y, según como la alimentemos, así seremos (de ahí el dicho "Somos lo que comemos"). Por ejemplo, si solo comiéramos pan bimbo, estaríamos matando de hambre a nuestra microbiota que empezaría a comerse el moco intestinal, lo que nos provocaría problemas de salud.

​Por este mismo motivo no podemos alimentar a nuestros perros solo de piensos y, por esto también se suelen administrar probióticos, porque, si en condiciones naturales un perro come un diez por ciento de carbohidratos, con el pienso le estamos dando un 70 por ciento (lo que hace que el perro esté menos sano).

¿Cuales son los errores más comunes que cometen los tutores a la hora de alimentar a sus perros?Además de alimentarles con una base de pienso, podríamos decir que son también errores comunes proporcionarles un exceso de vísceras, darles comida cruda, ofrecerles más comida de la que necesitan o abusar de los carbohidratos. También es común ver tutores que no dan huesos a sus perros (aunque no se deban dar a diario) o, por lo contrario, dueños que quieren incluir todos los alimentos en su dieta en busca de ofrecerle todos los nutrientes que necesitan, cuando no es necesario.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no alimentar correctamente a nuestros perros?Principalmente que las enfermedades se disparan. Mi clínica está llena de perros con problemas hepáticos, renales, con cáncer... Más del 97 por ciento de esos pacientes comen una dieta cuya base es el pienso. Aunque este no es el único problema, también, por ejemplo, son perros que suelen tener sarro en los dientes, ya que los piensos son los principales promotores de éste.