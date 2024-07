El recinto de Mad Cool en Villaverde se prepara para su prueba de fuego tras mejorar la seguridad y la movilidad

Los organizadores del festival Mad Cool han introducido mejoras para la edición de este año tras las quejas recibidas la pasada edición, centradas, sobre todo, en los accesos y la movilidad. Y entre el 10 y el 13 de julio, durante la celebración del evento, el Ayuntamiento de Madrid y Delegación de Gobierno estudiarán si estas medidas son suficientes para que pueda volver a celebrarse el Mad Cool en el recinto de Villaverde. Tras esta vigilancia con lupa, a partir de septiembre tomarán la decisión: el recinto para macrofestivales continúa en 2025 o no.

Ambas administraciones, junto al Ayuntamiento de Getafe, parten de posturas bastante enfrentadas. Mientras que el representante del Gobierno en la capital y la alcaldesa de Getafe consideran que el recinto Iberdrola Music no es apropiado para celebrar este tipo de eventos; el Consistorio madrileño cree que si se toman las medidas necesarias en cuanto a movilidad y seguridad, el promotor podría instalarse definitivamente. "Hay voluntad de instalarse definitivamente, pero para ello es necesario tramitar una licencia de obra. Si la solicita se estudiará y si cumple las condiciones se le otorgará", ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

Plan de movilidad para el Mad Cool 2024. Carlos G.Kindelán

De momento, esta edición, el festival Mad Cool se prepara para su prueba de fuego ante las administraciones. Los organizadores presentaron ante los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid, también de Getafe y de la Policía Nacional y la Guardia Civil mejores condiciones con respecto al año pasado. Estas medidas fueron validadas por todas las partes y por eso se ha permitido la celebración de la segunda edición del festival en este recinto: "Garantizaban las condiciones de movilidad pero muy especialmente las condiciones de seguridad de la celebración", ha insistido Carabante. Entre esas mejoras se encuentran el incremento del número de tornos, la reducción del aforo y la promoción del transporte público.

Esta edición, el Mad Cool Festival aumentará de uno a tres los accesos al recinto, abrirá el cercanías de Villaverde junto con la línea 3 de Metro con frecuencias de aproximadamente 10 minutos y contará con una disminución de aforo de 70.000 a 58.000 personas. Metro y Cercanías de Madrid abrirán hasta las 2.00h el miércoles y hasta las 4.00h el jueves, viernes y sábado. Y se refuerza además la línea C5, que hará un recorrido de Villaverde Alto hasta Atocha, sin paradas intermedias. Con estas modificaciones, la organización busca subsanar los errores y las quejas que dejó la pasada edición en Madrid, la primera que se celebraba en el espacio ubicado en Villaverde. Los accesos acumularon colas de varias horas y de hasta 5 kilómetros para acceder a los conciertos, problemas con las pulseras, atascos en la M-45, vecinos que no podían acceder a sus viviendas y aglomeraciones en salidas y entradas.

Getafe pide una nueva parada de metro y una pasarela

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha pedido "pensar con luces largas las condiciones idóneas" si, finalmente, este espacio se va a quedar como escenario de celebración de eventos multitudinarios. Aun así, insiste en que "no es el espacio idóneo por su cercanía a una zona residencial" pero "si el Ayuntamiento decide que este espacio eche raíces, tiene que ofrecer a la ciudad de Getafe todas las garantías para saber que no vamos a pagar las facturas de la fiesta que organiza Madrid". Hernández pide un apantallamiento acústico en la M-45 "para proteger a los vecinos" y que, "aprovechando las obras de la línea 3 de Metro, se haga una parada cerca del concierto" y "un paso peatonal que una Getafe con Madrid". Estas propuestas que, asegura, son "técnicamente viables", provocarían no sólo "fomentar el uso del transporte público, sino también ofrecer seguridad a los vecinos que quieran deambular de un sitio a otro".

Delegación del Gobierno quiere modificar la Lepar

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también ha mostrado su rechazo a que el Iberdrola Music acoja grandes conciertos: "Entendemos que el espacio no reúne las mejores condiciones para albergar macroeventos de esta naturaleza", ha insistido. Martín además ha pedido actualizar la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Lepar) de la Comunidad de Madrid para garantizar "la mayor actividad empresarial en la ciudad de Madrid pero en condiciones de seguridad física y jurídica". Cree que, al llevar 27 años vigente, "está fuera de la realidad de Madrid" y pretende abordarla desde "una mejor conceptualización de los eventos y los espacios que van a alojar esos eventos". Y, según ha explicado, "con un capítulo aparte respecto a cómo se ordena la seguridad y cuál es el papel de cada administración".

En cualquier caso, las tres administraciones celebrarán una reunión en el mes de septiembre para analizar si las medidas adicionales adoptadas en la edición del festival Mad Cool 2024 son suficientes para establecer definitivamente su celebración en el recinto de Villaverde. Sobre todo, se analizarán las condiciones de seguridad y de movilidad de todos los asistentes.