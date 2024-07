Feijóo desoye a Vox y recuerda que las comunidades suelen acoger a menores migrantes en función de sus posibilidades

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, evita dar sensación de inestabilidad en las cinco comunidades en las que cogobierna con Vox: Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Baleares y Aragón. Lejos de responder a la amenaza de Santiago Abascal, que promete romper su pacto con el PP si "no utilizan todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menores no acompañados", el presidente popular hace oídos sordos y toma la calle del medio. Por un lado, recuerda que las comunidades suelen acoger a menores inmigrantes según las capacidades de cada territorio y, por otro, responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de crear "problemas" ante su falta de diálogo con las autonomías.

Pero sobre todo desoye a Abascal, que este lunes ha advertido de que su formación no va colaborar con "la estafa de la dirección nacional del PP y de Feijóo a sus propios votantes", en referencia a los acuerdos que firmaron ambas formaciones al pactar los cinco gobiernos autonómicos. En todo caso, fuentes de Vox, enfatizan que el órdago de Abascal solo pasa por que el PP haga todo lo que está en su mano para evitar la acogida de más inmigrantes. En el caso de que deban hacerlo por ley, los gobiernos se mantendrían intactos. "Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras ciudades y pueblos, y por tanto, la distribución de la inseguridad por toda España", ha dicho Abascal.

De ahí que Feijóo haya seguido a lo suyo, recordando que la "práctica" que se ha seguido "durante muchos años en España" es la de "ser solidarios en la recepción de menores siempre que tengan capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, tratarles y cuidarles". Eso sí, defiende que las autonomías no pueden ofrecer "lo que no tienen", aunque asume que las comunidades pondrán su capacidad para atender a los menores. "Eso es lo que entiendo que harán los presientes autonómicos", ha valorado el popular desde Cataluña.

"El problema siempre se ha abordado de la misma forma: dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades son solidarias, fuera de esa capacidad tienen dificultades para atender a los menores como se merecen", ha insistido el popular a la pregunta de los periodistas a los que, en todo caso, había pedido que solo se interesaran por cuestiones del Parlament, ya que acababa de reunirse con el Grupo Parlamentario Popular en el Parlament de Cataluña.

Asimismo, Feijóo ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que carezca de política migratoria: "No la tiene ni soluciona sino que crea este tipo de problemas y tiene abandonadas en el diálogo a las comunidades", ha añadido aun recordando que este miércoles se reúnen en Canarias para atajar la crisis migratoria.