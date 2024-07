La OCDE pide a los gobiernos una mejor gestión de turismo masivo y "alojamiento asequible" para quienes trabajan en el sector

Las protestas que se suceden desde hace meses en ciudades de Canarias, Baleares o, más recientemente, en Barcelona, Málaga o Cádiz, por parte de la población local en contra del turismo masivo que modifica la vida de las ciudades e imposibilita el acceso a la vivienda tiene un reflejo en el último informe de la OCDE sobre Tendencias y Políticas del Turismo, que reconoce "las presiones" en algunos de los destinos más populares por el efecto del incremento del visitantes sobre sus infraestructuras, el medio ambiente y las comunidades locales y reclama "hacer más" para evitarlo, así como "alojamientos asequibles" para quienes trabajan en el sector. Durante el debate entre expertos en el que se ha presentado el documento, el representante de la Comisión Europea se ha referido a las protestas en "Barcelona, Málaga y Baleares" para llamar la atención sobre el "impacto" del turismo mientras que otro de los ponentes, el director de la Agencia Catalana de Turismo, se ha declarado a favor de limitarlo en algunos lugares. "Sí, obviamente necesitamos limitar algunos destinos".

Los impactos del turismo sobre la sostenibilidad es uno de los puntos sobre los que llama la atención un informe que, en términos de actividad, constata que el turismo ha continuado su senda de recuperación en los países de la OCDE después de la covid, que lo contrajo en un 68,5% por la pandemia -menos que el 77,3% a nivel mundial- y que también están dando muestras de una mejor recuperación, también en España.

En 2023, Francia y España volvieron a ser, como antes de la pandemia, los dos países "más visitados del mundo", seguidos de Estados Unidos, Turquía y, en quinto lugar, Italia. En 2023, el número de visitantes a España fue de 85.1700, un 2% superior que en 2019, antes de la Covid, en positivo, aunque a distancia del crecimiento del 34% en Colombia o 12,1% en Portugal.

La tendencia se reforzará este año, según un informe que señala que "los flujos internacionales de turistas han rebotado vigorosamente y se espera que se recuperen totalmente a finales de 2024".

Turismo sostenible

En este contexto de nuevo crecimiento después de la crisis sanitaria, la OCDE considera que uno de los "retos" que tiene este resurgir del turismo está en la apropiada contratación de mano de obra y también en "la adaptación y gestión de turismo" para hacerlo sostenible.

"El fuerte rebote del turismo está provocando una llamada de atención a los gobiernos y a todos el sector, porque algunos destinos luchan por gestionar la demanda y sus impactos sobre la comunidad local", dice un estudio en el que han participado los países que forman la OCDE y la Comisión Europea. Su representante en la presentación, el director adjunto de su Dirección General de Mercado Interno, Industria y Empresas, Hubert Gambs, ha aludido a las protestas en Barcelona, Málaga y Baleares como lo que ocurre cuando "los destinos lucha por gestionar el impacto"

La OCDE reconoce que el turismo "puede tener un papel clave en impulsar el desarrollo económico" pero apunta que "hay que hacer más para gestionar el impacto social, en particular el que provoca un crecimiento sin plantificación". También recomienda tener en cuenta las "necesidades de los trabajadores" del sector turístico, "asegurando acceso a un alojamiento asequible y transporte a áreas remotas" y el apoyo a las empresas turísticas, para que se adapten a las nuevas tecnologías y a modos "verdes" de operar.

"A medida que el turismo recupera su trayectoria de crecimiento [tras la Covid], algunos populares destinos turísticos están otra vez sintiendo las presiones por el incremento del número de visitantes en la infraestructura local, en el medio ambiente y en la comunidad anfitriona", reconoce el informe, que pide a los gobiernos que "gestionen bien el turismo", para "difuminar sus impactos temporal y espacialmente".

El informe recoge que una forma de diversificarlo puede ser crear "grandes eventos", como pueden ser los Juegos Olímpicos de París, para conseguir que los visitantes quieran ir a ciertos destinos en momentos en los que están menos masificados. Esta idea, la de que las administraciones pueda reorganizar los flujos de llegadas mediante, por ejemplo, las campañas de promoción que hacen en otros países ha sido una posibilidad que se han planteado en el debate entre expertos que ha organizado la OCDE para presentación telemática de su informe, en el que han estado presentes reflexiones notoriamente divergentes del director de la Agencia Catalana de Turismo, Patrick Torrent, y el director general de la Asociación Europea de Turismo, Tim Fairhust. Si el primero se ha mostrado abiertamente a favor de limitar en algunos lugares la llegada de turistas, el segundo ha afirmado que "el divorcio entre destinos y turismo no es una opción", se ha preguntado "cómo haces que la gente no vaya" a determinados lugares y ha alertado sobre distinguir entre buenos y malos turistas.

Buen y mal turista

El responsable de turismo de Cataluña se ha referido a las protestas en Barcelona como algo "no en contra del turismo, sino de los efectos negativos que tiene sobre la sociedad" y protagonizados por personas que, ha dicho, "no tiene información sobre el modelo de turismo que queremos". Según ha explicado, en sus promociones en otros países Cataluña busca "no más turismo", sino "un turismo mejor", "una transición desde un modelo de volumen a uno de calidad", a lo que Fairhust ha pedido tener "cuidado" con estos mensajes. "Intercámbialo por buenos y malos inmigrantes", ha señalado.

Para Torrent, una de las medidas que harían que los locales no vean al turista como "parte del problema" sería aplicarles, por ejemplo, las mismas restricciones de consumo de agua que hubo en Cataluña durante semanas por la sequía.

"Sí, obviamente necesitamos limitar algunos e impulsar otros", ha dicho el representante de la Agencia de Turismo de Cataluña, donde "el 99% del turismo se concentra en el litoral. "Tenemos un montón de actividades para distribuir [el turismo] por nuestro territorio. Cambiar el mensaje de gestión de turismo de buena manera y en algunos sitios poner límites", ha añadido.