El siguiente gran reto de Francia, elegir a un nuevo primer ministro: los posibles nombres y las alianzas necesarias para conseguirlo

Francia tiene ya las piezas del puzzle pero no parece fácil resolverlo. El Nuevo Frente Popular (NFP), la alianza de izquierdas, venció en las legislativas. Han obtenido 182 diputados, a los que se suman 13 independientes de izquierda. El macronismo ha caído hasta la segunda posición, con 168 legisladores. Y el partido ultraderechista Agrupación Nacional ha quedado finalmente tercera, sumando junto a sus aliados 143 escaños.

Francia amaneció este lunes en su laberinto. La Asamblea Nacional tiene 577 escaños y la mayoría absoluta está en 289. El ganador de los comicios apenas tiene un tercio de los asientos.

Tras conocerse los resultados, el primer ministro Gabriel Attal anunció que dimitía, pero el presidente Emmanuel Macron ha decidido mantenerle de momento "para asegurar la estabilidad". Dure lo que dure Attal, por una cuestión práctica y para evitar lagunas de poder, no está claro quién lo va a reemplazar.

En Francia no hay precedentes de que ningún partido obtenga una mayoría sin una coalición gobernante obvia. El país entra en territorio ignoto y, si pueden más los egos que la responsabilidad de los líderes de unos y otros partidos, puede entrar en punto muerto.

Macron elige: ¿al que quiere o al que puede?

En teoría, el presidente de la República tiene la facultad de elegir como jefe de Gobierno a quien le parezca. "Sin embargo, la lógica institucional no le permite hacer caso omiso de la opinión de la mayoría de los diputados, ya que un gobierno contrario a sus deseos podría ser objeto de una moción de censura", explica Le Monde.

Lo lógico entonces es que, para empezar, Macron proponga como primer ministro a un candidato que pueda tener el apoyo de la mayoría de la Asamblea. Ese hombre podría ser o no de la formación que haya sido la más votada.

En el caso de que Macron respete la victoria del Nuevo Frente Popular, el elegido sería un hombre de la izquierda (recordemos 182 + 13 escaños: faltarían 94 para la mayoría absoluta). Como ese candidato necesitaría el apoyo de Ensemble, el partido de Macron, tendría que ser un moderado, o sea, un hombre del Partido Socialista.

Raphaël Glucksmann, del Partido Socialista francés. WIKIPEDIA/Mathieu Delmestre

Ese perfil, dicen todos los analistas, es el de Raphaël Glucksmann, diputado del Parlamento Europeo, posiblemente el más centrista del NFP. Es un político de corte proeuropeo y estandarte de Partido Socialista más moderado. La cohabitación entre él y Macron es imaginable.

Una figura que también ha sonado en los últimos días es la de François Hollande, según informa France 24. A pesar de su maltrecho pasado político, el expresidente se presentó como candidato a diputado por el Partido Socialista bajo el paraguas del NFP. Es un hombre moderado y, para el caso más importante, un hombre de Estado.

Mélenchon, no y no

Hasta los socios del NFP que no son La Francia Insumisa rechazan el nombre de Jean-Luc Mélenchon como candidato a primer ministro. En las últimas horas, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, no ha querido comentar quién podría ser primer ministro, pero sí ha excluido a Mélenchon. Como dice el líder socialista, hace falta alguien "capaz de dialogar con el exterior" porque habrá que "ampliar" la mayoría relativa del NFP. O sea, justo lo que no es Mélenchon o, al menos, justo lo que no ha demostrado ser.

Claro que La Francia Insumisa tiene otros rostros. Se habla de François Ruffin, un político más moderado y con buena aceptación dentro de los demás partidos de izquierda. Además, sería una posible ficha presidencial en reemplazo de Mélenchon para las próximas elecciones de 2027.

Tres escenarios posibles

Una coalición

Los partidos podría sentarse a discutir cómo formar una coalición que pudiera reunir a más de la mitad de los diputados tras el nombre de un candidato a primer ministro. A ello adjuntarían un contrato de Gobierno que marcara el itinerario de la legislatura.

Visto el ruido despertado en apenas 24 horas no parece muy probable. Los macronistas ya han descartado cualquier alianza con La Francia Insumisa y desde la formación de Mélenchon han hecho lo propio y rechazan cualquier "alianza de contrarios" o cualquier "arreglo". Los Republicanos sólo tienen 45 escaños (casi 60 con sus aliados), pero pueden ser decisivos. Uno de los suyos, Laurent Wauquiez, ha descartado participar en "negociaciones, combinaciones, para construir mayorías no naturales"

Un gobierno en minoría

El Ejecutivo de un primer ministro en minoría viviría bajo la amenaza de un voto de censura en la Asamblea Nacional. Claro que ya han existido gobiernos en minoría... y hasta ayer. En minoría gobernó Elisabeth Borne y del mismo modo su sucesor, Gabriel Attal (246 escaños de 577).

Al modo en que en España Pedro Sánchez saca sus políticas adelante, ese hipotético primer ministro tendría que negociar sus proyectos de ley ora con unos ora con otros. No obstante, recuerda Le Monde, "las oposiciones de derecha, izquierda y extrema derecha nunca unieron sus fuerzas para derrocar" a esos ejecutivos macronistas. Y al presidente siempre le queda el artículo 49.3, que le permite sacar adelante leyes sin mayoría en la cámara.

Para ese gobierno en minoría, el ganador, el Nuevo Frente Popular, necesitaría en cada votación 94 votos prestados por otros grupos. Para lo mismo, El Ensemble de Macron tendría que pedir el apoyo de 121 diputados

Un gobierno técnico

Seguramente la última posibilidad, cuando no quede otra (o quién sabe: tal vez Macron de por hecho que las otras opciones fracasarán tarde o temprano y podría ir directamente a ésta). Se trataría de nombrar ministros sin filiación conocida para una gestión de mínimos y sin grandes proyectos, muy a la italiana. Un gobierno poco ambicioso pero práctico. Las leyes podrían irse aprobando con consensos y eso apuntaría a una zona de centro (con Ensemble, algunos socialistas y republicanos).

Pero, ¿duraría? Las presidenciales son en 2027 y para eso queda mucho. Y no, no puede haber nuevas legislativas hasta dentro de un año, como indica la Constitución. ¿Se puede permitir la segunda economía más grande de la Unión Europea y su principal potencia militar el lujo de perder un año y de estrenar legislatura con unos Juegos Olímpicos y más desgobierno que gobierno?