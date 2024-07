Hacer toples, fumar, usar altavoces y traer merienda del exterior: ¿qué está permitido y prohibido en las piscinas municipales?

Es uno de los grandes atractivos del verano, especialmente para aquellos que lo pasan en las grandes ciudades alejadas de playas o parajes naturales donde poder refugiarse del calor. Además, las piscinas municipales son una excelente opción para quienes acuden con los más pequeños, que pueden jugar con otros niños bajo la atenta mirada de los socorristas, que velan por la seguridad de todos en el agua.

Sin embargo, aunque todos los recintos cuentan con normas obligatorias para quienes quieran disfrutar de estos espacios públicos, no todos tienen las mismas restricciones. Los límites dependen de la normativa que establezca el ayuntamiento de cada localidad. Por ello, es importante conocer cuáles son las líneas rojas que los bañistas no pueden sobrepasar.

¿Se puede hacer toples?



Lo cierto es que el tema de la regulación del 'topless' es algo confuso, porque no existe una ley estatal que lo prohiba, pero, sin embargo, ni la Constitución ni el Código penal se pronuncian concretamente sobre ello. Esto quiere decir que la responsabilidad recae en manos de las ordenanzas municipales, es decir; en autonomías y ayuntamientos.

En la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, se estableció que censurar el toples está totalmente prohibido y que impedir a una mujer hacer toples mientras que los hombres sí pueden permanecer en la misma instalación con el torso desnudo vulnera la ley catalana 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación. Además, no solo permite esta actividad en los centros públicos, sino que también acepta que el toples se haga en las piscinas de las comunidades de vecinos.

En el caso de otras ciudades como Bilbao, Valencia, Zaragoza y Sevilla, se permitió, o más bien, se reguló esta practica en los años 2017 y 2018, y algunos ayuntamientos como el de Córdoba siguen sumándose a esta regulación. Así, en este último caso, el Instituto Municipal de Deportes de la ciudad de Córdoba establecía a principios de este año que el 'topless' está permitido en las zonas de baño, pero no en "en zonas de tránsito común o destinadas a la restauración".

El caso de Madrid es, probablemente, uno de los más restrictivos del país. Allí, las piscinas municipales se rigen por el Reglamento sobre Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, que establece que "son deberes de los usuarios utilizar el traje de baño en todo el recinto de la piscina, salvo en las zonas nudistas, en su caso". Por lo que, técnicamente, en Madrid no se puede hacer 'topless' en las piscinas que no dispongan de un área destinada a ese uso.

¿Pueden usarse juguetes en la piscina?

Los churros, las colchonetas, las tablas de surf y demás juguetes de piscina se pueden utilizar en los recintos comunes, siempre que se utilicen para garantizar la flotabilidad de los usuarios y bajo el consentimiento del socorrista.

¿Puedo meter comida del exterior? ¿Y fumar?

Como ocurre cuando se entra al cine, no hay una norma que prohíba el acceso de comida del exterior, sin embargo, los centros municipales habilitan zonas específicas, como los merenderos, donde se puede sacar el bocadillo. Hacerlo en el césped o en las zonas de baño sí está prohibido en los reglamentos municipales.

Asimismo, las piscinas públicas también permiten fumar y consumir bebidas alcohólicas, siempre que se haga en los espacios habilitados para ello, ya sea en los merenderos o en los minibares que se encuentran disponibles en los recintos públicos.

¿Se puede poner música en alto?

Es una práctica muy común en las piscinas públicas porque sirve para ambientar la estancia, sin embargo, conlleva algunas restricciones. Por regla general, todas las normativas municipales establecen que está prohibido escuchar música si resulta molesta para el resto de los usuarios.

Por ejemplo, en las piscinas públicas de Sevilla no está permitido poner canciones a tope, pero sí es lícito a un volumen considerable. Mientras que para aquellos lugares en los que la normativa no contemple esta actividad se aplica la ley que regula la contaminación acústica, que determina el número máximo de decibelios que se puede hacer para no perturbar la tranquilidad y convivencia de las personas que están compartiendo el recinto.