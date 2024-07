El juez Peinado grabará en vídeo la declaración de Begoña Gómez porque "todos los españoles son iguales ante la ley"

El juez Juan Carlos Peinado rechazó el pasado viernes la solicitud de Begoña Gómez, que pidió que su declaración se grabara únicamente en audio. Gómez razonó que la petición estaba justificada dada su "relevancia pública", pero el juez le recordó que ella "no tiene la condición de autoridad" y que "todos los españoles son iguales ante la ley". La declaración del viernes se anuló, pero se celebrará finalmente el 19 de julio y se grabará en vídeo.

Dos días antes de la declaración frustrada de Begoña Gómez, el abogado de la esposa de Pedro Sánchez quiso prevenir el "uso que pudiera darse" a las imágenes de la comparecencia. Así que reclamó al juez instructor que la grabación de la declaración no contuviera "la imagen de ésta, sino solo el sonido". El letrado, Antonio Camacho, explicaba en su escrito que esta práctica "suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial".

El juez, en cambio, viene a explicar que la solicitud solo estaría justificada si la investigada ostentase un cargo público de relevancia. "El hecho de recoger con imagen y sonido las grabaciones no es una práctica que carezca de soporte legal, sino todo lo contrario", puntualiza Peinado. Y subraya que Gómez "no tiene la condición de autoridad ni cargo alguno que le atribuya que no le sea de aplicación el artículo 14 de la Constitución, que proclama el derecho a la igualdad".

El instructor no alcanza a comprender "que pueda procederse a vulnerar el principio de inderogabilidad singular de las normas". Y consecuentemente concluye: "La grabación de la diligencia de declaración de la investigada deberá ser recogida en el correspondiente soporte de grabación, en las mismas condiciones que se viene realizando en cualquier procedimiento judicial".