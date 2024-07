Minnie Driver asegura que casarse con Josh Brolin habría sido "el mayor error" de su vida

Si hace apenas unos meses se sinceraba sobre su ruptura con Matt Damon, que tuvo lugar apenas unas semanas antes de la ceremonia de los Oscar de 1998 en la que el actor subiría junto a su amigo Ben Affleck a recoger la estatuilla a mejor guion original por El indomable Will Hunting, ahora Minnie Driver ha rememorado otra de sus antiguas relaciones, con el también actor Josh Brolin, quien llegó a ser su prometido.

En una larga entrevista que ha concedido a The Sunday Times, la intérprete de 54 años ha explicado que se alegra de que ella y el protagonista de No es país para viejos, que ahora tiene 56 años, no llegaran nunca a pasar por el altar.

Minnie ha recordado cómo Gaynor Churchward, su madre, en "un momento de furia", deformó su idea de cómo habían de ser las relaciones que tuviera. Y todo porque ella tenía 12 años y le informó airadamente de que su padre, Ronnie Driver, tenía otra esposa y otra familia, y que esa era la razón por la que sus padres nunca se habían casado durante su romance, que duraba ya 16 años.

"Si estudio mi vida, [aquella experiencia] fue la que hizo que quisiera tanto estar casada, lo que me llevó a elegir hombres que no eran los adecuados para ello", ha comenzado explicando Driver. "Por eso estaba deseando casarme y tener esa versión más conservadora [de una relación], lo que me hacía caer en brazos de hombres que no tenían ningún interés en eso, pero que, si alguno sí quería, yo hubiese puesto pies en polvorosa", ha continuado.

Al hablar de este tipo de parejas, Minnie ha mencionado a Brolin, a quien conoció en el set de rodaje de la película A fuego lento, que se estrenó en el año 2000, y con quien se comprometería —es la única vez que lo ha estado— en 2001. La actriz no ha dudado en afirmar: "Creo que [casarme con él] habría sido el mayor error de mi vida".

Driver y Brolin estuvieron comprometidos apenas cinco meses y medio, pero para octubre de 2001 ya habían cancelado sus planes de boda en una decisión "mutua y amistosa", dijo un representante de la actriz en aquel entonces a ABC News, añadiendo que, además, la pareja nunca había fijado una fecha para darse el "Sí, quiero".

Tras casi un cuarto de siglo de aquello, Brolin está casado desde 2016 con Kathryn Boyd y ella ha encontrado al hombre adecuado en el escritor y cineasta Addison O'Dea. "Ahora estoy con alguien que no quiere casarse pero que es el compañero más leal, cariñoso y extraordinario [que he tenido]. Todo aquello que pude haber deseado en un marido con aquella idea que tenía del amor cuando era niña, ahora es una realidad", ha finalizado.