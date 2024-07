La Cámara de Cuentas de Madrid tendrá nueva sede junto a la Asamblea regional

El órgano encargado de fiscalizar la actividad financiera de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas, tendrá nuevo edificio para su sede, que se ubicará en la parcela anexa a la Asamblea regional. El presidente de la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha adelantado este lunes durante un desayuno informativo que el proyecto está en estudio y aún queda por definir las necesidades que deben cumplir las instalaciones, para después elevarse al Pleno para su votación.

"Si hace 30 años fue una buena decisión decidir que la Asamblea de Madrid se fuera a Vallecas, esto refuerza el compromiso con Vallecas al construir también allí el edificio de la Cámara de Cuentas", ha expresado Ossorio. El presidente de la Cámara informó la semana pasada a la Mesa de la Asamblea sobre la posibilidad de trasladar la sede actual en la calle Ramírez de Arellano 15, en el distrito de Ciudad Lineal, a la parcela situada en la avenida Pablo Neruda.

La Cámara regional está definiendo las características y necesidades que deberá cumplir la nueva seda. Además, el nuevo edificio también servirá para ampliar las dependencias del Parlamento y trasladar allí las dependencias de los grupos parlamentarios. "Desde hace 26 años, al lado de este edificio hay un solar que no ha tenido ningún tipo de uso. En un primer momento, se pensó que iba a servir de ampliación de la Asamblea, pero tras este tiempo está claro que no se le va a dar ese uso, la tendencia es disminuir el número de los diputados y no a incrementar el tamaño de la Cámara", ha manifestado Ossorio.

Una vez se concrete el proyecto y los miembros de la Mesa lo aprueben en votación, se redactará el proyecto de arquitectura. La parcela cuenta con una edificabilidad de más de 16.000 metros cuadrados. El presidente de la Cámara ha adelantado que los constes de edificación se sufragarían con los ahorros de la Asamblea de los últimos años: "No tendríamos que pedir ningún dinero para acometer esta infraestructura".