Cuerpo pide a los empresarios que hagan un "esfuerzo" por reducir la jornada y que huyan de "declaraciones grandilocuentes"

El Gobierno sigue en plena negociación para reducir la jornada laboral máxima que permite la ley sin que los trabajadores pierdan salario. Una carpeta del diálogo social que ha generado un fuerte enfrentamiento entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con declaraciones subidas de tono de las dos partes. En este escenario, el ala socialista del Ejecutivo ha intervenido para tratar de reconducir la situación y lograr un acuerdo que incluya también a los empresarios. Una posición que ha subrayado este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha pedido a la patronal un "esfuerzo" para reducir la jornada y huir de "declaraciones grandilocuentes" para centrarse en la mesa negociadora.

Cuerpo, que ha intervenido en un desayuno informativo organizado por Europa Press, ha desplegado una postura salomónica en el que se ha alineado con los postulados de Yolanda Díaz y a la vez ha suavizado el discurso hacia los empresarios, prometiendo medidas de flexibilidad. "Soy muy de bajar la pelota al suelo y avanzar en la negociación donde corresponde, que es en a la mesa de diálogo, y no en declaraciones grandilocuentes como las que hemos escuchado por parte de la patronal la semana pasada", ha expresado el ministro en una jornada en la que Trabajo, sindicatos y empresarios se vuelven a reunir para tratar de cerrar un acuerdo que se resiste.

Con el telón de fondo del enfrentamiento, Cuerpo ha declarado que hay espacio y elementos de flexibilidad suficiente para un acuerdo que incluya a los empresarios. Algo que, ha dicho, también requiere que la patronal "se siente y contribuya". El responsable de la política económica del Gobierno ha reclamado que la reducción de jornada no sea "fake", como ya señaló la semana pasada Yolanda Díaz, pero que se haga ayudando a las empresas con su adaptación.

Esa ayuda se traduce en "elementos de flexibilidad" que tengan en cuenta la situación particular de las pymes o de las empresas que contratan con la administración pública, dos de los sectores más afectados por la medida. Cuerpo también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir a "bolsas adicionales de horas" en sectores donde ya se esté cumpliendo o en cierto tipo de empresas.

Respecto al riesgo de que el recorte horario perjudique la productividad empresarial, el ministro se ha mostrado confiado en que una reducción de horas bien hecha puede liberar horas para que los trabajadores tengan más tiempo libre y a la vez fomentar una mayor productividad empresarial.

Semana tensa

Los empresarios se mostraron muy críticos la semana pasada con la posición y el tono adoptado por el departamento de Yolanda Díaz. Trabajo le reprocha a la patronal que no haya presentado ningún papel con sus propuestas. El número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, calificó de "burla" la actitud de la patronal, y la propia vicepresidenta acusó a CEOE de no hacer propuestas por primera vez desde que ella lidera el Ministerio de Trabajo.

Del lado empresarial, se le reprocha a Trabajo una falta de diálogo social (hablan de "monólogo) y cargan también las tintas. "Si quieren negociar con amiguetes para que les den la razón, ahí no estamos. Tenemos la independencia para decir que no si no estamos de acuerdo", expresó Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Por su parte, el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, acusó a Díaz de causar un daño "irreparable" al diálogo social y censuró la "alarmante intransigencia" del Ejecutivo.

Habrá cuadro macro la semana que viene

En otro orden de noticias, el ministro de Economía ha adelantado este lunes que el Gobierno presentará la semana que viene el cuadro macroeconómico con el que elaborará los Presupuestos de 2025. Una actualización en la que se reflejará una mejora en las previsiones macroeconómicas con un crecimiento esperado para España cercano al 2,5% este año.

Este documento se suele presentar de la mano del techo de gasto, la variable que determina el margen de aumentar el desembolso que tiene el Gobierno para elaborar sus cuentas públicas. Cuerpo ha señalado, en este sentido, que este apartado corresponde a Hacienda y que por calendario deber presentarse antes del mes de agosto.

Además, el ministro se ha mostrado confiado en lograr pronto un acuerdo político con el PP para nombrar un nuevo gobernador del Banco de España después de la salida de Pablo Hernández de Cos tras agotar su mandato. PSOE y PP negocian ya la sucesión, que Cuerpo confía en tener atada antes del 18 de julio, fecha en la que el Banco Central Europeo decidirá sobre los tipos de interés. Si la vacante no queda cubierta para esa fecha, España se quedará sin voto en el cónclave. Una cuestión que no tiene implicaciones prácticas de calado —parece que hay consenso claro en no tocar los tipos—, pero a medio plazo puede suponer un problema.