Page duda de que la legislatura dure tres años más y solo le ve futuro si el independentismo está "en vilo" por la aplicación de la amnistía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en duda que la legislatura dure tres años más, si bien ha considerado que tiene más garantías de continuar mientras el independentismo esté "en vilo" ante la aplicación o no de la ley de amnistía.

"Creo que no va a llegar al final, pero para ser sincero, no tengo la más mínima idea", ha dicho en una entrevista concedida a Onda Cero. No obstante, defiende que "cuanto más conflicto jurídico, cuanto más en vilo estén —los independentistas—, a lo mejor más posibilidades tiene la legislatura de ir avanzando".

Según ha recordado, el compromiso de Pedro Sánchez era aprobar la norma en el Congreso, "pero no había compromiso de gestionarla después en los tribunales", ya que eso "no se puede comprometer".

"El Gobierno de Sánchez ha cumplido. A partir de ahora, la sartén del mango no la tiene el independentismo", ha abundado al respecto.