Cara Delevingne asegura que llegó a estar borracha a los 8 años

Cara Delevingne lleva sobria, sin haber probado ni drogas ni alcohol, desde 2022, cuando unas fotografías suyas desorientada y actuando de una manera errática en un aeropuerto después del festival Burning Man se volviesen virales. Pero su relación con las adicciones había comenzado muy, muy joven.

La supermodelo y actriz británica de películas como Valerian y la ciudad de los mil planetas, Escuadrón Suicida o Ciudades de papel ha reflexionado en su última entrevista con el Sunday Times sobre sus décadas de lucha contra el abuso de sustancias, lo que le ha hecho rememorar un día concreto.

Se trata de la boda de su tía en 2001, cuando todavía no había cumplido nueve años. "Ese día me emborraché", ha confesado. "Y eso que solo tenía ocho años. ¡Qué edad más loca para emborracharme!", ha continuado, antes de admitir que recurrió a las sustancias para que la ayudasen en sus horas bajas.

"Solía pensar que las drogas y el alcohol me ayudarían a sobrellevar cualquier situación. Pero no lo hicieron, sino que me mantenían en un estado de tristeza y superdeprimida. Siento que he recuperado mi poder y que ahora no estoy controlada por agentes externos", ha explicado, antes de hablar del incidente en el aeropuerto.

"Mira, yo acepté lo que significa esto, este trabajo, lo que hago", ha explicado la estrella de 31 años refiriéndose a ser una celebrity y que la fotografíen los paparazzis, "pero, ¿estaría sobria de no ser por ese [incidente]?", se ha preguntado. "No, nunca habría sido Sally Bowles en el West End, y estoy muy orgullosa de eso", ha agregado, refiriéndose a su papel en el musical Cabaret, que está representando sobre las tablas en Londres.

A pesar de ello, Delevingne ha confesado que no le importa estar cerca de personas que beben y que fuman, como demostró en el pasado Festival de Glastonbury. "Olía mal, me dolían los pies y no me quedé despierta hasta tan tarde, pero fue igual de divertido. Nunca quiero que mi vida tome ahora otro rumbo", ha dicho sobre su sobriedad.

Por último, la actriz de Solo asesinatos en el edificio o Carniva Row ha hablado del incendio que quemó su mansión de siete millones de dólares en Los Ángeles el pasado marzo, afirmando que probablemente, en otra época, habría abusado de diversas sustancias como mecanismo de supervivencia

"Es una mierda, pero al menos todo el mundo estaba a salvo. Es como todo, si no hubiese estado sobria, todavía seguiría dándole vueltas", ha explicado. "Aun así me ha afectado profundamente. Por supuesto que sí, es muy triste y nunca dejará de serlo. Pero no lo voy a usar como excusa para seguir estando triste", ha finalizado.