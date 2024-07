Joaquín Torres, sin piedad con su hijo tras su dura entrevista en televisión: "No me interesa nada"

A la salida del concierto de Luis Miguel junto a Raúl Prieto, Joaquín Torres fue preguntado por Europa Press sobre las últimas declaraciones de su hijo en televisión.

El hijo del arquitecto se sentó con Sonsoles Ónega para contarle aspectos de su vida completamente desconocidos, como que detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y con una amiga metida en el maletero del coche.

"Yo lo he vivido con total respeto, cada uno que haga con su vida lo que quiera, es que no me interesa nada", es la reacción del arquitecto, que se mostró muy duro con su hijo.

Sobre la situación judicial que vive con Mar Flores, sentencia: "Estoy tranquilísimo. Lo que dije me reitero una y veinte veces, no había ninguna connotación sexual si ella se lo ha tomado en ese sentido, ella verá por qué".

Además, vuelve a explicar que "cortesana viene definido en el diccionario". "Lo dije el día que murió Fernando Fernández Tapias, no había connotación, si ella se lo ha tomado por otro derroteros será porque ella tendrá complejos o miedos o incertidumbres pero ningún miedo y, además, no irá a ningún lado", zanja.