Alejandra Rubio recibe una patada del bebé que está esperando en pleno directo: "Nadie se había dado cuenta"

Después de cebarlo durante toda la tarde, Fiesta mostró este domingo un impactante vídeo de Alejandra Rubio que ha pasado desapercibido para todo el mundo.

En las imágenes, que pertenecen a una de las últimas intervenciones de la tertuliana en Así es la vida, se puede apreciar que el bebé de Alejandra Rubio le está dando una patada en pleno directo.

Mientras la colaboradora, visiblemente emocionada tras tener que hacer frente a una de las innumerables polémicas en las que se está viendo envuelta desde que anunció que esperaba un hijo junto a Carlo Costanzia, habla con Sandra Barneda, se ve cómo recibe una patadita de su bebé.

Algo que había pasado desapercibido tanto para todos los que están en plató como para los espectadores. Hasta ahora, ya que Fiesta ha emitido esas imágenes y las ha analizado.

"Ella en ese momento no se da cuenta porque estaba sufriendo. Ese momento en el que estás mal, está reaccionando contigo, es muy bonito", comenta Emma García al ver de nuevo las imágenes, que calificó de "tiernas". "Terelu, cuando vea esto, si me he emocionado yo, ella estará...", añadía la presentadora del programa.

Después de debatir de cuánto está Alejandra, Marisa Martín Blázquez aclaró que estaría en realidad de cuatro meses y pico. El programa contó con la presencia de una matrona, que aseguró que los bebés se mueven desde edades muy tempranas y que se nota más en mujeres delgadas como Alejandra.