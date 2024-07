Mar Flores se sincera sobre la "dolorosa exposición" de su hijo, Carlo Costanzia: "No podía protegerlo y nos ha pasado factura"

El pasado miércoles, Mar Flores reaccionó, por fin, a la noticia de los últimos días: la futura paternidad de su primogénito, Carlo Costanzia, y Alejandra Rubio, después de que estos anunciaran el embarazo de la hija de Terelu en las páginas de la revista ¡Hola!

Precisamente en la misma revista la modelo opinaba acerca de esta feliz noticia. "Yo soy feliz si mis hijos son felices. Carlos es un hombre adulto, no soy quién para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre", señala sincera.

Eso sí, no se explayaba en el tema. "Cuando me preguntan por mi hijo Carlo, prefiero no contestar; es adulto y prefiero que él lo haga por sí mismo. Yo intento proteger, desde mi lugar de madre, a mis hijos a todos por igual".

La modelo, que en esta entrevista también celebraba sus espléndidos 55 años, también se ha mostrado sincera sobre la relación con su primogénito, que, recordemos, es fruto de su relación con el aristócrata italiano Carlo Costanzia.

Y, precisamente sobre la fuerte exposición mediática a la que se ha visto sometido siempre el actor por ser su hijo, la modelo hace unas reveladoras declaraciones. "No podía protegerlo. Era una exposición dolorosa y nos ha pasado factura", asegura en ¡Hola!