Travis Kelce no puede contener las lágrimas al dedicarle Taylor Swift una canción en su concierto de este sábado

El último concierto —por ahora— de Taylor Swift dentro de su gira Eras Tour se celebró este sábado en Ámsterdam, Países Bajos, y en él se vivió un emotivo momento para la cantante su novio, Travis Kelce.

El jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL se encontraba en el Johan Cruyff Arena asistiendo al concierto. El momentazo llegó cuando Swift interpretó "Mary's Song (Oh My My My), que contiene la letra... "Tendré 87 años; tú tendrás 89, todavía te miraré como las estrellas que brillan, en el cielo".

Aunque la canción es anterior a la relación, muchos fans la consideran como la canción especial de la pareja, ya que Kelce lleva el dorsal 87 en su equipo y Swift nació en el 89.

Durante la canción, la artista no dejó de mirar hacia donde estaba el futbolista, que fue captado por las cámaras haciendo gestos como si secara las lágrimas.

Esta semana, Swift ofrece dos conciertos en Zürich, Suiza (martes 9 y miércoles 10) y luego otros dos en Milán, Italia (sábado 13 y domingo 14), para proseguir su gira en Alemania, donde dará siete conciertos (en Gelsenkirchen, Hamburgo y Múnich).

La cantante de Pennsylvania cerrará la parte europea de su gira en agosto con tres conciertos en Varsovia (Polonia), otros tres en Viena (Austria) y nada menos que cinco recitales en Londres, donde ya actuó el mes pasado.

Luego descansará en septiembre y en octubre retomará la gira ya en Estados Unidos y Canadá, para cerrarla con el concierto del 8 de diciembre en Vancouver, el último de los 60 recitales del Eras Tour.