El entorno de Meloni resta importancia al abandono europeo de Vox: "No cambia las cosas"

La salida del partido ultraderechista español Vox del grupo europeo de los Conservadores y Reformistas (ECR) de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "no cambia las cosas", declaró este domingo el ministro italiano para las Relaciones con Europa y exponente de Hermanos de Italia (HdI), Raffaele Fitto.

"Vox es un partido español que formaba parte de los Conservadores y que en la fase de composición de los grupos confirmó su adhesión (...) En estas horas ha cambiado de opinión y eso no cambia el estado de las cosas a nivel europeo", sostuvo durante un foro organizado en la localidad de Manduria (sur).

ECR, a pesar de la ausencia de los españoles de Vox, "se mantiene como uno de los grupos europeos más importantes", con "una postura diferente", dos primeros ministros, la italiana y el checo, Petr Fiala, y "probablemente" un tercero, el belga Bart de Weber, a quien el rey de su país ha encargado explorar la formación de un Gobierno.

El viernes la delegación de Vox en el Parlamento Europeo anunció que dejará ECR, que compartía con Meloni o los polacos de Ley y Justicia, para unirse a los 'Patriotas para Europa' del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

La primera ministra italiana, que apoyó a Santiago Abascal en varios actos electorales, todavía no se ha pronunciado, pero este domingo su ministro Fitto trató de restar importancia a esta salida.

"Para ECR se perfila una política que mira a su capacidad de estar presente en los Gobiernos nacionales, guiando algunos y siendo determinantes en otros", sostuvo, atribuyendo el cambio de Vox a "valoraciones vinculadas a la dinámica de la política en España".

No obstante, defendió que Italia tiene "otro partido que jugar" y es el de ser protagonista en la conformación de la nueva cúpula de la Unión Europea (UE) tras los comicios de junio, haciendo valer su "peso estratégico" como país fundador y tercera potencia del euro.

Fitto no confirmó si Hermanos de Italia apoyará un segundo mandato de la presidenta de la Comisión Europea, la popular alemana Ursula von der Leyen: "Aún no hemos decidido porque queremos escuchar qué se dice y su programa. Nosotros no votamos en base a simpatías o antipatías".

El Gobierno italiano está conformado desde octubre de 2022 por la coalición de tres partidos que pertenecen a tres familias europeas distintas: los Hermanos de Italia e Meloni, a ECR; la Liga de Salvini, a Identidad y Democracia (ID), y la Forza Italia de Antonio Tajani al Partido Popular Europeo (PPE).

El surgimiento del nuevo partido de Orbán ha casi vaciado el antiguo grupo de extrema derecha ID, de Salvini o la francesa Marine Le Pen, pero el italiano ha avanzado que están estudiando si sumarse a la nueva formación del húngaro.

Esta cuestión ha suscitado cierto rifirrafe entre Tajani y Salvini, ambos vicepresidentes de Meloni, después de que el primero tachara a los 'Patriotas para Europa' de "irrelevantes porque nadie quiere hablar con ellos".

"He leído que el amigo Tajani ha definido irreverente al nuevo grupo. Yo esperaría a mitad de julio para decir quien es o no irrelevante", atacó Salvini.

En cualquier caso Tajani ha avanzado que las negociaciones a nivel europeo no amenazan con enturbiar a la coalición del Gobierno italiano: "Europa es otra cosa", tranquilizó.