El Maestro Joao, roto, anuncia la muerte de su madre, Benita, y cuáles fueron sus últimas palabras: "Sigo viendo su mirada"

Hace unas semanas, el Maestro Joao confesaba que había decidido hacer la transición a mujer, revelando, además, que se llamaría Benita, como su madre, con quien mantenía una estrecha relación.

Este domingo, al vidente le ha tocado el difícil trago de tener que despedirse de ella, ya que ha fallecido a los 94 años. Roto de dolor, Joao le ha dedicado unas bonitas palabras a su progenitora en las redes sociales.

"Adiós mamá. Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida", ha comenzado escribiendo el televisivo, en un post que rápidamente se ha llenado de mensajes de apoyo.

Además, el vidente a revelado cuáles fueron las últimas palabras que ambos intercambiaron: "En el último vídeo que me mandaste decías: 'vuelve pronto, por favor'. Lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir. Ahora ya estarás siempre junto a mí", se sincera Joao.

También ha contado la razón por la que hace esto público: "Sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren".

"Cerró los ojos y no los abrirá más pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mamá, ya eres eterna", concluye en su emotivo post de Instagram.