Illa insiste en un "frente de izquierdas" con ERC y 'comuns' para gobernar mientras el independentismo se cita en Waterloo

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha abogado este domingo por hacer un "frente de izquierdas" con ERC y los comunes para gobernar Cataluña e impulsar políticas públicas "en beneficio de la mayoría" y que combatan los discursos del odio y el auge de la extrema derecha, en alusión al Nuevo Frente Popular francés.

En la clausura del XIV Congreso de la federación del PSC de Barcelona, en el que se ha renovado la dirección, Illa ha asegurado que tiene "muchas ganas", aunque no "prisas", de gobernar Cataluña con ERC y los comunes para resolver cuestiones como el problema de la vivienda.

"Tengo muchas ganas, pero no prisa, tampoco ganas de perder el tiempo. Tengo muchas ganas de gobernar Cataluña para trabajar para resolver el problema de la vivienda", ha enfatizado.

Asimismo, ha acusado a JxCat de buscar la repetición electoral: "Hay unos que dicen 'no me gusta el resultado del partido, volvamos a jugar' y quieren repetir el partido hasta que les vaya bien. La democracia no va así".

"Los ciudadanos han hablado y han dicho claramente que quieren un gobierno de izquierdas, del PSC, ERC y comunes", ha subrayado Illa, que ha asegurado que los socialistas están negociando con "generosidad" y "humildad", buscando "puntos en común" con las otras formaciones para llevar a cabo políticas de progreso.

Illa, que ha elogiado y reivindicado el ejemplo del Nuevo Frente Popular francés para combatir la extrema derecha, ha apelado también a formar en Cataluña "un frente de izquierdas, un gobierno progresista, que pueda trabajar en el conjunto de Cataluña para hacer estas políticas públicas en beneficio de la gran mayoría de catalanes".

Al respecto, ha sostenido que la fórmula para combatir a la extrema derecha y a los discursos de odio es "con políticas públicas de vivienda, seguridad de justicia social".

"Cuando estas políticas públicas entran por la puerta de los hogares de Barcelona, Cataluña, España y Europa, los discursos del odio y del miedo de la extrema derecha salen expulsados por la ventana", ha señalado el líder del PSC, que ha puesto como ejemplo la prohibición de los pisos turísticos y las políticas de vivienda impulsadas por el Ayuntamiento de Barcelona.

En este sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sacado pecho de las "políticas transformadoras" que está impulsando el consistorio, como el Pla Endreça, el Plan de Barrios, la climatización de las escuelas o también la prohibición de los pisos turísticos.

Collboni, que también ha defendido que "cuando la izquierda lo hace bien no hay que temer la emergencia de la extrema derecha y los populismos", ha aprovechado para mandar ánimos a sus compañeros franceses con el grito "No pasarán", que ha entonado todo el auditorio.

En el cónclave se ha ratificado la renovación de la ejecutiva de la federación, que ahora liderarán la diputada Sara Jaurrieta, como primera secretaria, y la concejal del Ayuntamiento de Barcelona Marta Villanueva, como secretaria de organización, en sustitución del diputado Ferran Pedret y del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, respectivamente, mientras que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sigue como presidente.

Aplicar la amnistía

Por otro lado, Salvador Illa ha pedido al poder judicial que "respete el espacio del poder legislativo" y que aplique la amnistía, que ha sido aprobada, ha remarcado, por una mayoría absoluta en el Congreso. "Decir al poder judicial: os respetamos, tenéis una función muy importante y respetamos vuestro espacio de decisión, pero también que respete el espacio del poder legislativo", ha expresado.

Illa ha asegurado que la Ley de Amnistía es clara y explícita en la voluntad de la medida y sus consecuencias, por lo que ha exigido respetar una decisión tomada por uno de los principales poderes de la democracia, que es el legislativo, ha dicho.

El candidato ha valorado que la amnistía al procés ha servido para normalizar la situación política en Cataluña, y ha calificado la ley como "política de altura" que sirve, apunta, para transformar las cosas.