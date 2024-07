Amor Romeira destapa una nueva infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez: "Es muy fuerte"

La separación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez tras tres años de relación y su supuesta infidelidad han acaparado todas las portadas y tertulias durante estos días.

Por ello, el exjinete ha acudido este fin de semana al programa ¡De viernes! de Telecinco, donde ha hablado sobre todas las polémicas surgidas y se ha sincerado sobre su relación. Ahí abordó los rumores de relación abierta que siempre le han perseguido a la pareja: "¿Incluye también que a ti te guste o que lo hayas hecho, que tu pareja también participe en algunas relaciones extras, fuera de lo que es uno más uno?", le preguntaron.

"Eso no se puede hablar si no está la otra persona delante, porque eso lo tenemos que decir los dos, si queréis, preguntárselo a María José. Te lo voy a explicar bien, yo tengo una relación abierta con María José. Llevamos seis meses, cinco meses, cuatro meses y medio, no sé cuánto, porque no sé cuándo empieza el problema", comenzaba explicando Escassi ante los colaboradores.

"No sé cuándo fue la primera vez que nos dejamos, a lo mejor fue hace un año que nos dejamos y nos pegamos tres días sin hablarnos. Y eso va in crescendo, entonces pasa que ya llega un punto de… '¿estás con María José o no?' Yo no considero que esté con María José" declaraba.

"Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje", era la reacción, horas después de la entrevista del jinete, de su ya ex, María José Suárez.

Un cruce de declaraciones en las que ha entrado ahora un nuevo actor, Amor Romeira, que asegura tener en su poder pruebas de que Escassi le ha sido infiel en varias ocasiones a la exmodelo, por ejemplo, con otra mujer distinta a la que ha salido en los medios de comunicación en los últimos días.

La colaboradora confesaba ante los micrófonos de Europa Press: "Es muy fuerte. Esta mujer viene a Madrid para hablar conmigo en persona y yo verlo todo físicamente, aunque es verdad que las cosas que ella me pasó las contrasté y son fuertes".

Así, según la canaria, esta tendría en su poder "un mensaje de Álvaro Muñoz Escassi en el que se desahoga con su amante, donde puntualiza que María José le ha sido infiel. "Entonces, ¿cómo vas a citar una infidelidad si supuestamente tienes una relación abierta? No cuadra la historia", asegura.

Para ella, "es de aplaudir" la confesión del jinete al contar que ha estado con una mujer trans. "Esa parte de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi me encantó porque muestra una realidad que es la de que la mujer trans existe, la mujer trans no pasa nada porque se enrolle con un hetero, no cambia la condición sexual de ese hombre que tenga relaciones con las mujeres trans", señala, aunque, eso sí, se mantiene firme en pensar que "lo que no es de aplaudir es todas las mentiras que dijo y cómo dejó a los pies de los caballos a María José Suárez porque ha mentido absolutamente en todo".