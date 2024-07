Albert Pla: "Antes había censuras, ahora pierdes el sponsor. Yo, en cambio, soy libre"

El polifacético artista Albert Pla, que actuará el próximo 11 de julio en el marco del Festival Cruïlla de Barcelona, ha señalado en una entrevista que "antes había censuras, ahora pierdes el sponsor, lo que me hace mucha gracia. Yo, en cambio, no tengo este problema, soy libre".

La actuación de Pla en el Cruïlla debía ser el inicio de la gira Rumbagenarios, pero tal y como confiesa el músico de Sabadell, "hemos hecho muchos preconciertos y todo ha ido fluyendo mucho", por lo que el Cruïlla se ha convertido en una parada más de su calendario veraniego, aunque sí que será su primer festival.

"Lo que ofrecemos es un concierto con la gente de pie, lo que hacía tiempo que no hacíamos, que es más para cantar que para escuchar", dice Pla sobre el espectáculo que brindará en el Parc del Fòrum, en lo que será "un concierto festivo que hacía unos años que no hacía".

Así pues, acompañado de la guitarra de Diego Cortés, los sonidos electrónicos de Judit Farrés, el baile de las chicas de la Prenda Roja y las coreografías de Belén Martí, Pla hará de su participación en el Cruïlla una "verbena".

De hecho, el músico ya se subió al mismo escenario hace un mes para perpetrar una fiesta, cuando inauguró el Primavera Sound en el concierto de Stella Maris, el grupo ficticio creado por los Javis para la serie La Mesías. Lo que para muchos fue una experiencia mística, casi circense, para Pla fue "simplemente subirse a un escenario a cantar una canción".

"Ya hemos hecho un par de conciertos así raros con los Javis, y como hace un año que terminamos de rodar la serie, cada vez que tengo la oportunidad de hacer algo me uno, que así puedo ver a las niñas, a Carmen (Machi), a los Javis, al peluquero, a la maquilladora… y me pongo contento".

"Soy libre"

Uno de los temas que cantó en el Primavera Sound fue Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias, canción de la que ahora ha hecho una versión acompañada de un videoclip en el que satiriza posando con marcas como Calvin Klein, Ferrari o Louis Vuitton.

"Siempre he deseado tener sponsor y mira, ahora los tengo, así que se vayan a la mierda, oye", ironiza Pla sobre el uso de estas marcas en su vídeo.

"Antes había censuras, ahora pierdes el sponsor, lo que me hace mucha gracia. Yo, en cambio, no tengo este problema, soy libre", asegura en este sentido el artista.

Además, Pla, siempre irreverente y punzante en sus declaraciones políticas, cree que ya no vale la pena opinar sobre el estado de las cosas: "Ha llegado un punto en que podría dar consejos políticos en las entrevistas, pero ya he visto que no hablo para gente normal, sino que son todos una pandilla de putos psicópatas y entonces no hay conversación, es imposible".

A todo esto, añade, que "cualquier día vendrá un tío con una pistola y te reventará la cabeza por mucho que hables. He perdido ya todas las batallas sociales y si tenía alguna esperanza en la humanidad, ya he visto que no… no, no".

Pese a la gran exposición que ha supuesto aparecer en una serie tan aclamada como La Mesías, sobre todo ante un público joven que quizá no conocía tanto a Pla, el músico no cree haber ganado nuevos adeptos: "Vivo mucho en el pueblo y no me entero mucho de las cosas. Los pocos contactos que tenía eran por Twitter y estas plataformas que eran muy aburridas: 'Genio', 'Catalán hijoputa, muy bien'... No había nada interesante para leer, ni de mí, ni de los otros, así que no percibo estas cosas".

Lo que sí que ha notado es que, gracias a salir en televisión, "la gente se piensa que trabajas", aunque asegura que a él le ocupa "el mismo tiempo hacer el concierto del Primavera Sound que cualquier otro bolo", ya que "hay cosas que hacen mucho ruido y otras hacen el justo que deben hacer".

Es posible que el próximo bombazo mediático de Albert Pla esté por llegar, ya que confiesa haber hecho recientemente de Michael Jackson para un nuevo trabajo de los Javis, así que el concierto del Cruïlla se presenta como una nueva oportunidad par ver al músico trabajando lejos de los focos televisivos.