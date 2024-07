El estado de salud de Lucía Galán, de Pimpinela, tras su paso por quirófano: "Los médicos no dan tiempo para su recuperación"

La cantante del dúo Pimpinela, Lucía Galán, anunciaba hace tres semanas que tenía que pasar por quirófano después de que le hubieran diagnosticado un quiste premaligno en el páncreas. Tras hacer el anuncio, la cantante se sometía a una grave operación que mantenía a todos en vilo. Ahora, algunas semanas más tarde, se ha conocido la última hora sobre su estado de salud.

El dúo Pimpinela compartía una imagen de archivo con el fin de tranquilizar a sus seguidores y explicar el verdadero estado de salud en el que se encuentra Lucía Galán tras ser intervenida. "¡Hola a todos! Les contamos que Lucía continúa estable y sigue evolucionando día a día, pero los médicos nos aclararon que aún no se puede establecer un tiempo específico para su recuperación", contaban en el post.

"Ella espera hacer su primera salida al Hogar Pimpinela, que acaba de cumplir 28 años, para festejar junto a los chicos. Gracias a todos por sus mensajes. Como siempre los mantendremos informados", afirmaban dejando en el aire cuándo sería la próxima aparición pública de la cantante. Con este mensaje hacían referencia a la labor solidaria que tiene el grupo en una vivienda en la que viven 25 niños de entre 1 y 9 años de edad.

La hija de la cantante, Rocío Hazan publicaba también un mensaje tranquilizador en sus redes sociales y explicaba cómo se encontraba su madre. "Mamá sigue cumpliendo con su tratamiento sin tiempo establecido. Cuando recupere la fuerza, su primera salida será la visita al Hogar Pimpinela para celebrar su 28 aniversario. Gracias a todos", especificaba la joven.

Una difícil intervención

Lucía Galán revelaba el pasado 13 de junio que tenía que entrar a quirófano para que le cortaran la cola del páncreas. "Me tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste, pegado a la pared. Es para prevenir el cáncer de páncreas. Fue un hallazgo milagroso", explicaba. Los médicos hallaron el quiste durante una revisión rutinaria.

"Agradezco que me lo hayan detectado a tiempo. Quiero pedir que se hagan estos controles de abdomen para prevenir estos cánceres porque hay veces que es demasiado tarde porque hizo metástasis por todo el cuerpo. Estaré acompañada de mi familia. A todos muchísimas gracias", decía la argentina.

Las actuaciones que tenían previstas para el verano han tenido que ser canceladas debido al estado de salud de Lucía. "La siguiente fecha es el 17 de agosto. Debemos comunicarles que por reprogramación de la gira internacional nos vemos obligados a realizar cambios en la gira española", comunicaba la organización del evento.

Rocío, un gran apoyo para la cantante

La hija de Lucía Galán, Rocío, ha sido el gran apoyo para la cantante durante su recuperación y no se han separado ni un solo momento. "Es quien me calma cuando no veo el norte, la que me ubica cuando no veo con calidad. Es todo. Te amo cómo no se puede explicar con palabras", decía hace algún tiempo la cantante.

Rocío, de 27 años es hija de Lucía Galán y el empresario Alberto Hazán y vive en Madrid, aunque los problemas de salud de su madre le han obligado a mudarse con ella de manera indefinida. La joven estudió medicina aunque, siguiendo la trayectoria de su madre, también tiene pasión por el arte. "Yo tengo una gran admiración por Rocío porque, aparte de ser divina como persona, es una artista maravillosa. Tiene esa famosa lágrima en la garganta que emociona", decía Joaquín, el otro integrante de Pimpinela y tío de la chica en una entrevista para Semana.

La pareja artística ha estado recorriendo los escenarios de toda España ofreciendo conciertos y siempre se han mantenido muy unidos a su público, quien ahora se quiere mantener lo más actualizado posible sobre el estado de salud de Lucía.