Miguel Ángel Muñoz visita a Sergio Peris-Mencheta en Los Ángeles: "Quedaban pocos días para que tocara tres veces la campana"

El actor Miguel Ángel Muñoz ha compartido este sábado una publicación en su cuenta de Instagram una imagen de su visita a su amigo y compañero de profesión Sergio Peris-Mencheta, aquejado de leucemia, en un hospital de Los Ángeles.

"Y de repente el 4 de julio el mejor regalo de cumpleaños me lo hizo el titán de Sergio Peris-Mencheta, al que fui a visitar al hospital City of Hope en Los Ángeles, donde lleva luchando contra la leucemia un montón de meses", escribió.

Como explica Muñoz, Peris-Mencheta "estaba recuperándose de su recién trasplante de médula a la vez que ultimaba la dirección de la obra de teatro 14.4", prosigue en su narración.

"Sí, Sergio es así. Me lleva sorprendiendo muchos años por sus grandes capacidades, pero aquí ya se ha pasado el juego con siete expansiones", agregó Muñoz.

"En el hospital estaba custodiado por su inseparable Marta Solaz, que es tan extraordinaria como él y que ha sido la otra encargada de trasplantar energía, confianza, generosidad y sobre todo, AMOR", prosigue en su relato.

"Cuando yo llegué quedaban pocos días para que pudiera tocar tres veces la campana, que significaría que el trasplante había funcionado y ya podía irse a casa con su familia a seguir cuidándose y disfrutar de esta nueva vida que comienza a partir de ahora", indicó Muñoz.

"Entre risas, probábamos unas gafas de Apple con las que podía estar sentado en el patio de butacas viendo la función entre el público. A mí me seguía todo pareciendo de ciencia ficción, pero sabía que si Sergio lo decía, sería capaz de hacerlo", añadió.

"Y lo hizo. Tocó la campana, se fue a su casa, terminó de dirigir 14.4 y yo pude asistir ya en Madrid al estreno en Matadero y pude disfrutar de este regalazo de cumpleaños en forma de obra de teatro", dijo.

"Soy un señor de 150 años"

Esta semana, Sergio Peris-Mencheta relataba algunos detalles sobre su dura convalecencia. "Estoy tirando, la verdad. De esta fase no me hablaron antes y es una fase muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no", dijo.

"Estás en casa, pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", dijo en declaraciones a la Cadena SER.

"Llevo un mes en el hospital desde que me hicieron el trasplante y hace tres o cuatro días salí. Ahora estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir, esa es la gran ventaja, no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho, pero prácticamente me paso las horas durmiendo", agregó