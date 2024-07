Muere a los 30 años el actor Mike Heslin: "No hay explicación"

Getty Images for The Ninth House

El actor estadounidense Mike Heslin ha muerto a los 30 años de edad, tal y como confirmó su marido, Scotty Dynamo, y recoge el portal especializado en famosos TMZ.com. Heslin había actuado recientemente en la serie Special Ops: Lioness, en la que durante dos episodios interpretó el papel de Polo.

Scotty Dynamo escribió en su cuenta de Instagram la noticia de la muerte de su marido, que se debió a un "evento cardiaco inesperado". "Michael era joven, gozaba de perfecta salud y los médicos no tienen explicación para lo sucedido", escribió.

"Michael era brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda en la vida real", escribió el desolado viudo. "Era la primera persona a la que todos llamaban para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a quien llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo", dijo.

"Michael, conocerte fue lo mejor que me ha pasado. Eres mi mundo. Eres todo para mí. Cuando sentí que tomaste tu último aliento, mi corazón se hizo añicos en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de intercambiar mi sitio contigo, lo haría en un instante", prosigue.

"Hace apenas una semana, estábamos en las primeras etapas de formar una familia y compartíamos regularmente nuestros nombres de bebé favoritos para nuestros futuros hijos. Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre y no podría estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, le pondré a mi hijo tu nombre y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de lo que eres", agregó Dynamo.