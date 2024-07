El PP asegura que la visita del rector de la Complutense revela que Sánchez tapa el uso de Moncloa para "negocios" de Begoña Gómez

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha arremetido este sábado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a propósito del escándalo de corrupción que salpica a su esposa Begoña Gómez, y que la ha llevado al banquillo de los acusados.

Gamarra ha acusado a Sánchez de "convivir, amparar y tapar" el uso de la Moncloa para los "intereses particulares y mercantiles" de su mujer, después de que este viernes declarara el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y dijera que mantuvo una reunión en Moncloa acerca de la cátedra que codirigió Gómez.

"Esta utilización de los medios del Estado en beneficio propio no había ocurrido nunca", ha dicho Gamarra.

"No es una emprendedora, no es una mujer con suerte, es una mujer que todo lo ha conseguido usando su condición de mujer del presidente", dijo Gamarra, que agregó que "no es admisible, España no tiene que soportar que la mujer del presidente del Gobierno tenga que ir a declarar a un juzgado y se aleja de la ejemplaridad exigible".

La dirigente popular ha insistido en que "sabemos" que Sánchez era consciente de estos hechos y "los está amparando y tapando", como el de su hermano, quien, según Gamarra, se ha enriquecido no porque sea "talentoso" sino por sus lazos familiares, como asegura la querella, de nuevo de Manos Limpias, admitida a trámite por una juez de Badajoz. "La corrupción asedia al presidente del Gobierno", ha sentenciado.

Según Gamarra, "desde el punto de vista de la ética política" esas actitudes "son absolutamente reprobables" y llevan a "la peor de las degradaciones democráticas".

La dirigente del PP ha cuestionado que la Fiscalía General del Estado trabaje para tapar la corrupción en el entorno del presidente, no se respete el trabajo de la Justicia o se utilicen las ruedas de prensa de los consejos de ministros como agencia de comunicación de una persona "que tiene que someterse a la ley como el resto de los españoles".

"Estamos comprobando que tanto en el fondo como en la forma se sitúan en el ámbito del privilegio, de una casta que está por encima del resto y esto es denunciable éticamente y desde las responsabilidades políticas", ha dicho Gamarra.

"Sánchez promueve la degeneración democrática, convive con la corrupción, la ampara y protege, porque pone todos los instrumentos del Estado al servicio de personas imputadas y esto en democracia no es admisible", ha sentenciado la secretaria general del PP.