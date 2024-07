María José Suárez estalla contra Álvaro Muñoz Escassi y dice adiós para siempre a su relación: "Qué vergüenza de personaje..."

María José Suárez se ha situado durante las últimas semanas en el foco mediático tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de relación. La modelo y el jinete han decidido tomar caminos separados a causa de las supuestas infidelidades de Escassi, quien se ha sentado este fin de semana en el plató de ¡De viernes! para hablar largo y tendido sobre este tema y despejar todas las dudas: "Me lo guardo para mí. Pero si me preguntas que si he estado con mujeres trans, sí he estado", confesaba ante la sorpresa de los colaboradores.

Sin embargo, estas declaraciones no habrían gustado demasiado a María José Suárez, quien ha reaparecido en redes sociales para estallar contra el que ya es su expareja. A pesar de que el jinete fuese a aparecer en televisión para contar su versión de los hechos, la modelo prefería quedar en un segundo plano, pero las palabras de Escassi la han hecho sentir la necesidad de defenderse.

"Deberías contar tú verdad porque este señor te ha dejado fatal", le escribía uno de sus seguidores a la modelo en una publicación de Instagram a lo que ella contestaba con un: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

La versión de Escassi

El jinete ha contado en ¡De Viernes!, que estaba manteniendo una relación abierta con su expareja y que todo comenzó a complicarse después de que una mujer con la que había tenido relaciones sexuales comenzara a extorsionarle.

Escassi tampoco ha tenido problema en confesar cuales son sus preferencias sexuales: "Yo vengo de una familia tradicional. Mi madre no está, pero estoy convencido de que, si me estuviera viendo, aunque fuera muy tradicional y muy clásica, estaría orgullosa de mí. Yo he educado a mis hijos con la libertad más absoluta, he educado en que quieran ser lo que quieran ser siempre que se traten a las personas con respeto y cariño…"

Estas palabras han despertado la reacción del hijo de Escassi, quien le ha escrito un mensaje para demostrarle todo su apoyo: "Me está encantando cómo estás hablando y la tranquilidad que tienes cuando hablas. Te quiero papá".