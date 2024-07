Así es la relación real de Álvaro Muñoz Escassi con su hija 'secreta'

La vida de Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el foco de todas las miradas tras conocerse su reciente y polémica ruptura con María José Suárez. El jinete se ha sentado este fin de semana el plató de ¡De viernes! para contar su versión de los hechos después de que una mujer enviara un email a su a expareja que terminase por romper el noviazgo de la pareja tras tres años juntos.

Sin embargo, esta no es la primera polémica a la que se enfrenta el Jinete, pues hace unos años salió a la luz que Muñoz Escassi tenía una hija secreta nacida en Alemania como fruto de una relación esporádica con Mercedes Barrachina. La noticia salió a la luz en 2015 generando un gran revuelo, pues hasta entonces el único hijo del jinete que se conocía era fruto de su relación con Lara Dibildos. Álvaro habría mantenido el secreto durante al menos 15 años.

Los paparazis llevaban meses fotografiando a Escassi y Anna Barranchina, pensando que se trataba de una nueva ilusión, pero lo que nadie esperaba era que fuese su hija, que en aquel momento tenía 28 años. Al salir a la luz, ambas partes se mantuvieron en silencio, pero terminaron por desvelarse varios detalles de Anna como que se dedicaba al modelaje y que, al igual que su padre, tenía una gran afición por los caballos.

Poco tiempo después, Mercedes, la madre de Anna, decidió sentarse en un plató de televisión para contar su historia. La mujer reveló que estaba casada y que su marido se había enterado a través de la televisión de que la joven no era su hija. Por su parte, el jinete aseguró no haber sabido que tenía una hija hasta cuatro años después de que naciese.

"Yo me enteré de que era mi hija porque me enteré, no porque me lo contara la madre, cuando tenía ya cuatro años. Yo llego un día a la cuadra donde estaba la madre y me veo a esa niña de cuatro años al lado de su hermana y veo a una niña rubia con los ojos azules y digo 'no me lo puedo creer'", confesó hace unos meses en una entrevista en el programa ¡De Viernes!.

"Por aquella época, viajaba todos los meses a Alemania y le regalaba un poni, un caballo... A veces se le escapaba y me llamaba papá, aunque en teoría era el padrino", contó la Muñoz Escassi. "Con 15 años, me retiro y la última vez que la vi le regalé un móvil y le dije: 'Llámame para lo que quieras cuando necesites algo', era como una despedida porque era un sufrimiento, era inviable, yo no lo soportaba y cuando ella (la madre) decidió contárselo, se lo contó", añadió el jinete.

¿Cómo es la relación del jinete con su hija?

Cuatro años más tarde, cuando Anna Barrachina cumplió 19 años, su madre le reveló la verdad y la joven y el jinete decidieron comenzar una relación padre e hija. Desde entonces, el trato entre ambos es excelente, incluso pasaron las últimas horas disfrutando juntos antes de que Muñoz Escassi se sentase en el plato de Telecinco.

Padre e hija han disfrutado de una agradable comida en el centro de Madrid y, el jinete ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su hija. "Cuando lo que más quieres está contigo. Tú también lo has estado sin tener que hacerlo", le ha escrito Álvaro Muñoz Escassi a su hija, aunque esta de momento no se ha pronunciado sobre la polémica que gira en torno a su padre.