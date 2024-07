Las monjas de Belorado llevan endeudadas desde enero: casi 7.000 euros en sábanas y mantas de terciopelo

El Arzobispado de Burgos ha recibido una factura de 6.900 euros de un proveedor que vendió al monasterio de Santa Clara de Belorado sábanas de seda, edredones nórdicos de alta gama y cubrepiés de terciopelo. Las exmonjas burgalesas llevan endeudadas desde enero.

El proveedor se puso en contacto con el Arzobispado la pasada semana y este jueves les remitió la factura por el suministro de cinco juegos de sábanas, otros cinco edredones y cinco mantas para el pie de la cama, según han confirmado fuentes de la institución burgalesa. Ellos mismos han admitido que desconocían que el convento tuviera este tipo de gastos.

Los juegos de cama estarían destinados a la visita de algún cardenal, o al menos eso es lo que le comentaron las exmonjas al empresario, que ha pedido al Arzobispado el pago inmediato de su factura. Aun así, este tendrá que esperar a que se hagan las cuentas oportunas pues las deudas son numerosas y el saldo de las cuentas de las exreligiosas limitado.

Otras facturas

Además, el proveedor les ha comentado que su caso no es único y existirían otros proveedores en la misma situación, con grandes facturas pendientes de pago desde hace meses y por conceptos como jamones ibéricos o teléfonos iPhones. El Arzobispado, no obstante, no ha recibido ninguna factura de este tipo.

Sí han recibido, por el contrario, las nóminas correspondientes a junio, que se sumarán a las que recibieron en mayo. Entonces la exabadesa del monasterio les remitió once nóminas por valor de 9.800 euros, que corresponden a los once trabajadores que tienen contratados. Esta plantilla llevaría, al menos, dos meses sin cobrar, y es una de las prioridades del arzobispo, Mario Iceta, que es el responsable último del monasterio actualmente, como comisario pontificio una vez excomulgadas a diez de las dieciocho religiosas que conformaban la comunidad clarisa.

Por el momento, solo tres trabajadores han enviado la documentación al Arzobispado para que se puedan tramitar los pagos. Esto se debe a que, como han vuelto a denunciar, la exabadesa continúa sin facilitar la información financiera requerida y, ello, limita la capacidad de acción de Iceta, y el desarrollo de sus obligaciones.

Facturas por 35.000 euros

Las exreligiosas, por su parte, han remitido al Arzobispado facturas por valor de 35.000 euros, con 3.000 euros solo en suministros como luz, gas o teléfono, algunas de las cuales son antiguas, que se están revisando. Además, la institución que preside Iceta ha pagado ya 18.000 euros de los créditos concedidos a la comunidad de Belorado: uno de 150.000 euros para renovar la cocina y otro de 42.000 euros para poner placas solares en Orduña, que se suman a la hipoteca de 700.000 euros sobre el monasterio de Derio, en principio para pagar las obras de Orduña.

De ellos, quedan por pagar 600.000 euros de la hipoteca, 72.000 del préstamo de la cocina y otros 30.000 del préstamo de las placas solares, y el Arzobispado ha recordado que no dispone de la información sobre dónde se encuentra ese dinero ni tampoco a dónde va el que ingresan actualmente de la venta de productos del obrador. Las cuentas que tienen intervenidas solo disponen de 6.000 euros, y en ellas están domiciliados los pagos de la Seguridad Social de las exreligiosas, que cotizan como autónomas, y las pensiones de las más mayores.

Será la Federación de Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu , por este motivo, la que aporte los fondos necesarios para ir pagando facturas, nóminas y créditos, gastos que el Arzobispado teme que aumenten si llegan otras reclamaciones de proveedores o desde el convento reenvían nuevas facturas.