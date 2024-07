Una jueza falla que las enfermeras no tienen que hacer las camas a los médicos de guardia

La titular del juzgado de lo social número 6 de Sevilla ha dado la razón a un grupo de enfermeras de una clínica del grupo Fremap, que denunciaron que tenían que hacerle las camas a médicos de guardia y proveerles de toallas limpias.

En la sentencia se resuelve una queja planteada por las afectadas ante el sindicato UGT, que acudió a los tribunales en nombre de las personas afectadas, al entender que se estaba produciendo la por vulneración del convenio colectivo de estas profesionales.

La sentencia entra en el fondo del asunto y concluye que se trata de una "controversia que versa sobre las funciones que corresponden a los auxiliares de clínica", constando en el procedimiento que se venia realizando por estos profesionales el acondicionamiento de la habitación de médicos anestesistas y traumatólogos para su pernocta en las guardias, "haciendo las camas y depositando toallas, constando instrucciones expresas en tal sentido".

Sin embargo, la jueza alude al Real Decreto 496/1995 de 7 de abril, y concluye que "no sería una función propia de la categoría profesional hacer la cama y acondicionamiento de una habitación no destinada a pacientes", y no consta en el procedimiento "que dicha habitación esté destinada a pacientes, sino a la pernocta en las guardias de anestesistas y traumatólogos".

Por ello, concluye que los auxiliares de clínica no tienen entre sus funciones "la que se estaba realizando de acondicionamiento de una habitación con el uso que se le estaba dando", por lo que da la razón a las demandantes.