Harry de Inglaterra está con el ánimo bajo, según su biógrafo, Tom Quinn

Según apunta el biógrafo real Tom Quinn al periódico The Mirror, el príncipe Harry de Inglaterra está en un momento de ánimo bajo. "Está encontrando los días largos y solitarios en su vida con su esposa, mientras que Meghan Markle está en su entorno natural".

Según el periodista, el abandono de sus responsabilidades como miembro de la realeza le estaría pasando factura, así como los duros comentarios que le dedicó a su familia en varias entrevistas y en sus memorias. Actualmente, la relación con su familia sería prácticamente irreparable, algo que estaría afectando también a su estado de ánimo.

"Está sintiendo el peso cada vez mayor de la desaprobación de la casa real que le está afectando como pocas veces se le ha visto", explica el citado biógrafo.

Por otro lado, señala que lo que realmente ha frustrado a Harry es que, en un primer momento, pensó que sus negativas y ausencias llevarían a la familia a incrementar los esfuerzos para convencerle. "Pero esos días ya pasaron", asegura Quinn.

A Harry se le podrían complicar las cosas si Donald Trump volviese al poder en el país americano. El expresidente aseguró que revisaría con lupa el estatus de residente del príncipe debido a las confesiones sobre consumo de hongos alucinógenos y cannabis que hizo en sus memorias, tituladas En la sombra.

Enrique, duque de Sussex, sigue el cortejo fúnebre durante el funeral de su abuela, la reina Isabel II. ARCHIVO

"Al principio, Harry pensó que esto no le podía pasar a él, ya que las reglas normales no se aplican a un príncipe real, pero cada vez se da más cuenta de que en los Estados Unidos ser un príncipe no cuenta mucho. Enrique lamenta profundamente haber hecho pública su adicción a las drogas. Nunca se le ocurrió que esto podría acabar amenazando todo su plan de vida", sentencia Quinn a The Mirror.