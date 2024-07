Mónica García encabezará el primer desfile del Ministerio de Sanidad en el Orgullo

El Ministerio de Sanidad desfilará por primera vez en la manifestación estatal del Orgullo LGBTBI+ que se celebrará este sábado en Madrid y lo hará encabezado por su responsable, Mónica García. En la carroza estará acompañada de representantes de la Coordinadora estatal de VIH y sida, Cesida.

"Me hace mucha ilusión anunciarlo: El Ministerio de Sanidad desfilará por primera vez con una carroza en la manifestación del Orgullo LGTBI+. Nos vemos este sábado en las calles de Madrid", ha festejado la titular de este departamento, a través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter). Junto a la ministra, Julia del Amo, directora del Plan Nacional Sobre el Sida del Ministerio, también se subirá a la carroza del desfile.

Sanidad ha puesto en marcha la campaña Cuidar nuestro SEXO es cuidar el Orgullo, con la que quiere promover durante estos días de celebración y reivindicación la adopción de medidas preventivas frente a la infección por el VIH y otras ITS entre los hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH). "Puedes tener el VIH u otras ITS y no saberlo. Para gestionar tu placer de forma más segura, tienes a tu alcance diferentes estrategias de prevención", desde el preservativo a las Profilaxis Pre Exposición (PrEP) y Post Exposición (PPE), pruebas diagnósticas y tratamientos antirretrovirales que, si se toman correctamente, hace que en la carga viral de las personas con VIH sea indetectable pasados unos meses.

El Ministerio, asimismo, ha lanzado junto a Cesida enVIHos, un nuevo servicio gratuito de autodiagnóstico de VIH a domicilio para facilitar el acceso a la detección de manera confidencial. El proceso de obtención del autotest es fácil y sencillo: una vez se accede a la web del proyecto, la persona interesada debe responder a un cuestionario anónimo, donde se recoge información para comprender la motivación para hacerse la prueba, e indicar un domicilio donde se desea recibir y el tipo de kit, que se puede elegir de saliva o de sangre.

Posteriormente, una de las farmacias colaboradoras lo envía en un plazo de entre tres y cinco días con todas las instrucciones proporcionadas por Cesida y con indicaciones sobre qué hacer en caso de reactividad de la prueba, cómo se puede solicitar asistencia y recibir acompañamiento durante todo este proceso. En España, en 2023, más del 48,6% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos y un 7,5% de las personas con el VIH no sabe que tiene esta infección. Ambas pruebas proporcionan resultados en tan solo 20 minutos, ofreciendo así una opción rápida y eficaz para el autodiagnóstico.