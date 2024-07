Mónica García: "La derecha pide más médicos ahora que sufre sus propios recortes"

Poco más de medio año después de abandonar la oposición en Madrid y asumir su cargo como ministra de Sanidad, Mónica García (Madrid, 1974) charla con 20minutos sobre los retos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), el cual se comprometió a transformar para adaptarlo al siglo XXI. García asegura que hay "agujeros" en las prestaciones sanitarias que su departamento se ha propuesto cubrir para que la sanidad pública no llegue solo "hasta la barbilla" y reconozca también el derecho a la salud visual, bucodental o mental.

Sobre las críticas de algunas comunidades del PP que denuncian falta de médicos para este verano, la también líder de Más Madrid sostiene que se trata de un problema que viene de lejos, que evidencia, además, la "derrota ideológica" de la derecha, "que ahora pide lo contrario que ha hecho en los últimos años de recortes". Dice que no se plantea tomar el relevo de Yolanda Díaz y asumir la batuta de Sumar tras los malos resultados de la formación en las europeas, que reconoce que evidencian que "se han cometido errores".

¿Cómo le gustaría dejar el sistema sanitario al terminar su mandato?Me gustaría dejarlo reformado. Se van a cumplir 40 años del origen de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), que es la ley general de Sanidad de 1986 que hizo Ernest Lluch, y creo que 40 años después nos merecemos un sistema adaptado al siglo XXI del que estemos orgullosos que haya ensanchado su capacidad de llegar a la gente.



El martes pasado se aprobó la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias. ¿Por qué era necesaria?Era una demanda histórica. Las Urgencias eran un cajón desastre y no había una organización, porque no había una organización precisa, aunque teníamos profesionales que solo se dedicaban a eso. Es, además, donde se desarrollan todos los déficits del sistema. Si no funciona la Atención Primaria, se carga sobre Urgencias, por ejemplo. Y es la vía de entrada de los ingresos hospitalarios. Entonces esta especialidad viene a cubrir que haya profesionales que tengan un desarrollo profesional acorde con su vocación y con su compromiso.



Pero las enfermeras se han quedado fuera... Tenemos mucha legislación que se ha quedado obsoleta. Una de ellas es cómo ordenamos a nuestros profesionales y las especialidades. Y una de las áreas que ha estado más abandonada históricamente es la de los cuidados, la de profesiones como Enfermería o como los técnicos auxiliares. Hay que definir eso, porque no es lo mismo una enfermera de Urgencias que una de quirófano, de UCI o de Atención Primaria. Hemos lanzado una encuesta para saber qué hacen nuestras enfermeras y nos han respondido más de 50.000, con lo cual vamos a poder saber qué es lo que está pasando y a partir de ahí, cuáles son las necesidades que tenemos.



Una de las reivindicaciones históricas de las enfermeras es el cambio de categoría profesional al grupo A, y amenazaron hace poco con una huelga general si no se hacía.A las enfermeras las vamos a cuidar como nunca. Si ahora mismo no contáramos con ellas, el sistema caería, y eso lo tenemos clarísimo. Es verdad que la clasificación actual está completamente obsoleta y tenemos que cambiarla, pero con estas clasificaciones de A1 a A2 se está intentando meter un triángulo en un agujero que es cuadrado. Y para eso está el Estatuto Marco, que hay que adaptar a las necesidades, competencias y el recorrido académico de cada profesional.



Las comunidades auguran un difícil verano por la falta de médicos por las vacaciones. ¿Qué ha fallado?Tenemos un sistema dimensionado para la primavera y el otoño y hay serias dificultades en invierno, cuando vienen las epidemias de gripe, y en verano, con las vacaciones de los profesionales. Esto lleva siendo así desde que ejerzo. Y ahora estamos asistiendo a una derrota ideológica de la derecha que pide lo contrario que ha hecho en los últimos años de recortes, y cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. Pero me alegra que la derecha se sume al Estado de bienestar y pida más médicos, porque supone dejar de pagar a los ricos para poder pagar a los profesionales. No vale echar balones fuera después de 10 años maltratando y quitando recursos de nuestra Sanidad y decir que ahora la culpa la tiene el que acaba de llegar.

El déficit se notará sobre todo en Atención Primaria, por la fuga de sanitarios hacia otras especialidades y la falta de relevo generacional en un ámbito saturado...Tienen unas condiciones laborales que no se adecúan ni a su vocación ni a su profesión. Estamos formando profesionales de élite y cuando llegan a ejercer están atendiendo a 60 pacientes al día. No pueden ejercer su profesión como la han estudiado. Es la crónica de una frustración anunciada. Hay que abordarlo desde distintos puntos, asegurando condiciones dignas y que los residentes se quieran quedar. Tenemos que cubrir los goteos incesantes de gente que empieza Medicina Familiar y Comunitaria y se va a otros sitios. Un 16 % acaba en el hospital y un 9 % deja la residencia. Pues tenemos que recuperarlos

Pero la mejora de las condiciones tiene que ir vinculada a un aumento de profesionales para aliviar esa presión que sufren. ¿No se plantean crear más plazas MIR en las especialidades más deficitarias?El Gobierno lleva desde 2018 aumentando plazas. Se han incrementado casi unas 1.000 de médicos familiares, también hay casi 900 plazas más en las facultades de Medicina. Sanidad pone 52 millones al año para que las facultades generen más médicos, una medida a la que invitamos también a las comunidades, porque es su competencia financiar bien a las universidades para que puedan formar, en este caso, a más médicos. Pero tenemos más médicos egresados que nunca.

MÓNICA GARCÍA Es ministra de Sanidad desde que, en noviembre de 2023, PSOE y Sumar cerraron su pacto de coalición. Médica anestesista de profesión y activista por la sanidad pública. Se convirtió en líder de Más Madrid en 2020 y pasó a ser jefa de la oposición madrileña tras las elecciones del año siguiente.

¿Dónde han quedado las ‘autobajas’ que anunció? Estamos trabajando en ello. Las llamaría autojustificaciones, porque no son bajas. No puede ser el trabajo de un médico que ha estudiado 10 años ponerse con estos trámites. Va bastante avanzado, estamos trabajando con Seguridad Social porque no es una competencia solo nuestra. Pero va bastante avanzado.

¿Tiene nuestro sistema sanitario la capacidad para acabar con las guardias de 24 horas, como propuso?Se puede aumentar y reorganizar las plantillas. Suecia tiene menos médicos que España y no tiene guardias de 24 horas. Tenemos que reorganizar el trabajo para que los médicos no acabemos ejerciendo en un sistema antidiluviano y con artículos preconstitucionales. No puede ser que hagamos 60 horas a la semana y no computen como trabajadas. Hay que cambiar el Estatuto Marco, porque nadie quiere ser el paciente al que atienden en la hora 23. Ya hay países que lo hacen y no necesariamente necesitas más profesionales, lo que pasa es que ahora mismo tenemos un déficit estructural de hace muchísimos años.





"Un ejército de psiquiatras y psicólogos no te soluciona los problemas y determinantes sociales que más impactan en el bienestar"

¿Revisará los copagos de los medicamentos?Los tramos actuales son muy amplios y abarcan desde gente que gana poco hasta gente que gana mucho. Sí tenemos que cambiarlos y hacer una revisión profunda también de los productos sanitarios que necesitan los pacientes para su enfermedad, pero que no están considerados un medicamento, como las cremas solares para quienes tienen enfermedades de la piel. Es aterrizar la justicia social a las diferentes enfermedades.

¿Como las gafas y lentillas? Sí. Vamos a empezar financiándolas para rentas bajas y menores, pero lo ideal sería que acabara siendo una prestación universal. Es inexplicable que el Sistema Nacional de Salud llegue hasta la barbilla y no cubra la salud bucodental ni la visual. Hay claros agujeros en nuestras prestaciones sanitarias, se están dejando fuera cosas básicas que queremos empezar a cubrir, y tenemos que empezar de alguna manera por los que más lo necesitan, como pasó con las vacunas.

¿Y la atención psicológica?Para tratar la salud mental de la población tenemos que tratar los determinantes sociales. Y eso está fuera del sistema sanitario. La vivienda, por ejemplo, que es un detonante de los trastornos de ansiedad y depresión. Las políticas de vivienda son políticas de salud pública. Tenemos que hablar de condiciones económicas, de empleo, de la calidad del aire, de educación. O la renta de crianza, que es una de las medidas que más va a beneficiar a la salud mental. Necesitamos más profesionales, sí, pero un ejército de psiquiatras y psicólogos no te soluciona los problemas y determinantes sociales que más impactan en el bienestar.

Mónica García en una entrevista para 20minutos. SERGIO GARCÍA CARRASCO.

¿Saben ya qué espacios sin humo van a regular? Se habla mucho de las terrazas, pero no es solo eso. Hay comunidades que ya han prohibido el tabaco en playas y universidades. Cuantos más espacios sin humo, mejor. Estamos trabajando también en otros aspectos, como el empaquetado genérico o la subida de impuestos. Hay muchas vías para poder tener una generación libre de humo próximamente.

¿Cómo influirá la nueva ley de gestión pública al sistema sanitario?La ley deriva del concepto de que la Sanidad no se vende, se defiende. Y hay que blindar nuestro sistema sanitario de las prácticas fraudulentas que hacen que el dinero que invertimos en salud no vaya destinado a cuidarla. Que nuestros impuestos no se vayan por el sumidero del fraude, de los fondos buitre o de los intereses particulares, partidistas y mercantiles.

¿Saben ya dónde se ubicará la Agencia de Salud Pública? El "dónde" es lo de menos, aunque entiendo que haya comunidades muy interesadas. Importa el "qué": una red de vigilancia, un radar para responder rápidamente ante cualquier problema de salud en cualquier territorio. La decisión de su ubicación va a depender de Política Territorial, además, y lo hará en función de las diferentes características territoriales.

Mónica García, en una entrevista para 20minutos. SERGIO GARCÍA CARRASCO.



"En Sumar se han cometido errores"

El martes pasado se celebró una reunión de todos los partidos de Sumar. En principio iba a acudir usted por parte de Más Madrid. ¿Por qué al final no quiso?

La coalición con la que nos presentamos el 23 de julio, que logró que ahora mismo Abascal no sea vicepresidente, tiene una relación cordial, fraterna. Es normal que los partidos hablemos, más allá de si se reúnen los números uno o los números dos.

Esa mesa de partidos se convocó a raíz de los malos resultados de las europeas. ¿Sumar sabe ya qué ha hecho mal, si es que ha hecho algo mal?A nosotros, como Más Madrid, nos compete hacer un análisis de nuestra fuerza política. Desde el 23 de julio del año estamos unidas para cuidar el Gobierno progresista de España, que ahora mismo es una rara avis en Europa.

Pero a algo creerá que se debe esa bajada del 12,3% de los votos en 2023 al 4,6% de las europeas.Cada uno tiene que hacer sus propias reflexiones.

¿Cuál es la de Mónica García?Yo creo que se han cometido errores, cada uno tendrá que analizar cuál es su participación y su responsabilidad en ellos. Pero hay un sustrato férreo, robusto, de fuerzas progresistas, que defienden políticas progresistas y al que es casi el único Gobierno progresista que queda en Europa. El resto es un poco anecdótico: lo que tenemos que hacer es reconstruir el espacio para que sea capaz de convencer a más gente de que las políticas disruptivas con el Estado de derecho que nos ofrece la derecha, basadas en la propaganda altisonante y antisistema, no funcionan.

"No me voy a meter en si Yolanda Díaz debe volver a ser candidata"

En esa reconstrucción del espacio que ahora mismo representa Sumar, ¿Mónica García va a tener más protagonismo? ¿Más Madrid va a implicarse más?Más Madrid está implicadísimo en todos los espacios progresistas, desde el minuto uno, y siempre vamos a estar remando a favor de las políticas progresistas que hacen avanzar este país y que ponen a la gente en el centro y la salud en el centro.

¿Y usted? ¿Tiene intención de asumir la batuta dentro de Sumar?[Sonríe] Yo ya tengo dos batutas que son muy importantes. Soy la líder de un partido que es la segunda fuerza política en Madrid, que no para de crecer, y además soy ministra de Sanidad. Con eso estoy más que servida. Nosotros creemos que la política debe ser colaborar entre fuerzas progresistas que tenemos un fin común, y en eso siempre va a estar Más Madrid.