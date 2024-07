El rector de la UCM le dice al juez que la secretaria de Begoña Gómez le llamó para ir a Moncloa antes de que le dieran la cátedra

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha señalado durante su comparecencia como testigo ante el juez que la secretaria de Begoña Gómez le llamó para citarse con la mujer del presidente en Moncloa antes de crearse la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva dirigida por Gómez. Goyache acudió a la cita, pero según ha confirmado ni vio entonces a Pedro Sánchez ni lo ha conocido después. El rector ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, después de que se anulara la comparecencia de Begoña Gómez.

Así lo ha confirmado el abogado Luis Pardo, representante de la acusación popular que ejerce Iustitia Europa, a la salida del juzgado. Otras fuentes presentes en la declaración han indicado que el grueso del interrogatorio ha versado sobre cómo logró Gómez una cátedra extraordinaria en la universidad.

El rector ha explicado que para dirigir una cátedra extraordinaria "no es necesaria una licenciatura", basta con acreditar tu experiencia en el campo correspondiente. También ha negado que conozca a Juan Carlos Barrabés, el empresario que se encontraba entre el claustro de expertos del máster de Begoña Gómez y para el que la esposa de Pedro Sánchez firmó dos cartas de recomendación en calidad de directora del máster de la UCM.

Pardo ha señalado que Goyache no ha sabido confirmar si la universidad tenía un convenio con el Instituto de Empresa al que pertenece el IE Africa School, dirigido también por la mujer del presidente. Durante la declaración, que ha rozado la hora de duración, el juez Juan Carlos Peinado ha sido "incisivo en sus preguntas", pero la Fiscalía, que no aprecia relevancia penal en la causa, no ha hecho ninguna. El rector ha contestado "con tranquilidad", tanto al interrogatorio del juez Peinado como a las cuestiones que han trasladado las acusaciones populares: Hazte Oir, Vox, Iustitia Europa, Regeneración Política y Manos Limpias.

Todas ellas han pactado una lista de preguntas que ha formulado la letrada de Vox, Marta Castro, y que incluían cuestiones sobre el software que financió en parte la UCM y que posteriormente patentó la empresa de Begoña Gómez, Transforma TSC. En este punto el rector ha sido "esquivo", según uno de los letrados de la acusación popular. Más concretamente, ha señalado que ese asunto dependía del vicerrector, en el que tenía delegadas las competencias.