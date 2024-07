Más de 2.650 estudiantes de Barcelona empezarán el curso entre barracones: "No dan respuesta al crecimiento del alumnado"

Más de 2.650 alumnos de siete centros de la capital catalana empezarán el curso escolar 2024/25 en estructuras modulares, popularmente conocidas como barracones. Serán dos escuelas menos de las que ha habido hasta ahora en esta situación, explican desde el Consorci d’Educació de Barcelona, pues la Escola Auditori y el IES Vapor de Fil pasarán a tener un edificio definitivo. Sin embargo, pese a esta disminución, los barracones no desaparecen, algo que lamentan las familias de los alumnos que estudian en ellos, pues denuncian que hasta que no tengan el lugar final sufren falta de equipamientos: comedores, cocinas, gimnasios o espacios para tener ‘casals’ de verano. Desde el Consorci, en cambio, defienden que, a pesar de ser espacios provisionales, la calidad de estas construcciones es "superior" a la de las tradicionales.

Las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) destacan que existe un problema "real" en Barcelona para "encontrar un lugar con garantes y con un mínimo de calidad" para los centros provisionales. La presidenta del organismo, Belén Tascón, insta a la administración a "establecer plazos y comprometerse a terminar y comenzar" las obras. Critica que la estructura modular no permite hacer "cohesión" en los patios ni hace posible "continuar con el proyecto educativo del centro". Desde el Consorci, no obstante, lo niegan totalmente y aseguran que "la provisionalidad no ha afectado en el proceso de escolarización de los 3.168 alumnos durante este curso".

Uno de los colegios de educación infantil y primaria que se encuentran en el proceso de trasladarse a un edifico definitivo es la Escola Gaia (Eixample). El centro nació directamente entre módulos y, en 2020, el Consell de Barri de la Sagrada Família presentó el proyecto urbanístico para ubicarlo en la calle Castillejos (en la antigua Fàbrica dels Paraigües). En noviembre de 2023 se licitó el proyecto arquitectónico y la previsión es que se inaugure en 2026.

Sin embargo, la presidenta de la asociación de familias de alumnos (AFA), Míriam Martínez, explica a 20minutos.es que "sigue habiendo 411 alumnos en unos barracones que no dan respuesta al crecimiento anual y a las necesidades del alumnado". El Consorci niega que exista un problema por falta de espacio en el centro.

Martínez explica que la Escola Gaia no tiene cocina ni otros equipamientos que sí tendrá en el edificio definitivo. Además, apunta que los problemas de una escuela de estas características se deben "al crecimiento anual de los alumnos que se van añadiendo al centro en I3". Este aumento provoca que la empresa gestora de los módulos deba instalar más. Sin embargo, lo hacen "al límite" para comenzar el nuevo curso, cuenta.

Un caso similar es el que se vive en la Escola Teixidores de Gràcia. Desde la AFA del centro coinciden en que el crecimiento anual de la escuela supone un problema en un colegio modular de 345 alumnos. "Se hace pequeña, cada año sumamos 50 alumnos", explican las familias. La AFA acusa a la administración de "dejadez" al no poder "solucionar problemas estructurales". Pone el foco en la falta de comedores o la imposibilidad de poder realizar ‘casals’ de verano. También señala que los lavabos de los barracones son "precarios".

En 2022, el consistorio anunció que la Escola Teixidores de Gràcia se ubicaría en la calle de Camèlies, no obstante, la AFA explica que se echó para atrás la idea al ser un espacio "demasiado pequeño". Actualmente, tienen 345 alumnos y durante el verano también incorporan los módulos necesarios para dar espacio a los alumnos que entran en I3. Esto lleva a ocupar espacio de la vía pública para poder completar la instalación de los módulos, apuntan las familias.

Tras años de lucha por conseguir que finalmente puedan disponer del centro definitivo en la calle Zamora, familias de la Escola Auditori (Sant Martí) muestran su preocupación por no saber si podrán empezar el curso 2024/25 en el nuevo edificio. Desde la AFA, denuncian que llevan seis años entre barracones y critican la "lentitud" de un proyecto que "tendría que ser de construcción rápida", al hacerse bajo una estructura modular también como es el caso de la Escola Flor de Maig, ya terminada. Ante las dudas de si en septiembre los alumnos irán al nuevo centro, la AFA considera que una construcción tradicional hubiera sido más rápida.

Desde la asociación explican que el Consorci ha ido "parcheando" el proyecto mientras "nos prometían que ya estaba listo". "Las familias estamos agotadas ante una situación tan desesperante" cuentan después de llevar dos años viendo como se pospone la inauguración. La AFA explica que han pedido al Consorci un plan de la obra detallado, que no les han facilitado, para saber "con garantías" cuando se acababa la construcción.

"Estamos viendo una improvisación constante en una construcción que se está eternizando", dicen, y temen empezar el curso que viene en el nuevo lugar "sin gimnasio, comedor...". También lamentan que con un nuevo retraso en las obras no podrían crecer más en el espacio actual, ya que con 270 alumnos (a la espera de los 50 del curso que viene) no podrían "robar" más espacio público con un nuevo módulo.

El próximo curso también dejará de estar en módulos provisionales el IES Vapor de Fil. El centro de Sant Andreu–tras cuatro años en barracones de 14 años de antigüedad– se fusionará con la Escola Molí de Finestrelles.