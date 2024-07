'Comparte paseos', los perros de terapia llegan al tanatorio para ayudar con el duelo: "Me he sentido muy acompañado"

Ha quedado probado en más de una ocasión que los perros son capaces de ayudarnos en muchos ámbitos de la vida. No hace falta que sean perros concretamente entrenados para darnos apoyo emocional y hacernos compañía pero, si además hablamos de perros de asistencia, los beneficios aumentan exponencialmente.

En hospitales, en residencias de la tercera edad, en escuelas, a niños, a personas con discapacidad y también a adultos, nuestros compañeros de cuatro patas pueden ser unos grandes aliados a la hora de afrontar problemas, obstáculos o en momentos difíciles.

Esto es algo que vieron desde el Grupo Albia, compañía de servicios funerarios en España, quién presentó hace unas semanas en el Tanatorio Crematorio Municipal de Torrejón de Ardoz su nuevo Programa de Terapia Asistida con Animales (TAA) ‘Comparte paseos’.

"Este proyecto nace de la concienciación de Albia en relación a acciones de diferente índole que ayudan a las familias en la gestión del duelo", expresa Marian Carvajal, responsable de Atención Emocional de Grupo Albia. "Hacía falta ese pequeño salto porque si funciona en otros ámbitos, ¿por qué no a nivel de expresión emocional en la gestión del duelo? ¿Por qué no introducir la presencia de perros asistidos con un terapeuta en el contexto de los tanatorios?".

Se trata de una actividad pionera en nuestro país que está pensada para ayudar tanto a niños, como a adultos, a la hora de afrontar esos primeros momentos en el tanatorio ante la pérdida de un ser querido. "Hasta ahora solo ha sido la prueba piloto, pero a partir del mes de septiembre se establecerá de manera permanente como un servicio permanente y sin coste", asegura Carvajal. "Aunque por ahora solo en el tanatorio de Torrejón de Ardoz".

De esta forma, las familias que acudan a este centro podrán beneficiarse de este servicio que tiene como objetivo facilitar la expresión emocional durante la velación, a través del acompañamiento por parte de una psicóloga experta en duelo y de una terapeuta especializada en terapia animal junto con un perro adiestrado.

"La acogida ha sido fantástica y creo que el factor sorpresa que se está produciendo ahora va a terminar siendo lo normal (igual que se tiene una sala infantil)", expresa la responsable. "Porque la respuesta que hemos tenido ha sido de agradecimiento absoluto, de confianza".

Según Carvajal, gracias a la presencia del perro y el terapeuta especialista muchos miembros de la familia se dejaron llevar y empezaron a preguntar cuestiones relacionadas con el proceso de duelo, todo gracias a la tranquilidad que les proporcionaba el animal.

"Me he sentido aliviada al interactuar con el equipo canino", "me he sentido tranquilo acariciando al perro" o "me he sentido muy acompañado", son algunas de las opiniones posteriores que han recogido desde Albia sobre las sesiones realizadas con el perro de terapia.

Además, la responsable agrega que también hay una parte bonita sobre la presencia del perro en el tanatorio con los empleados. "Hubo un día que había tiempo libre para interactuar con el personal del tanatorio y ellos también expresaron el alivio que supone la presencia del perro", asegura.

Este acompañamiento durante el duelo aporta múltiples beneficios, contribuyendo al bienestar emocional, reduciendo la ansiedad y trasladando serenidad en el momento de afrontar la pérdida, especialmente en población infantil y con discapacidad. Pero, ¿cómo se incorpora en el ámbito funerario?

"La intervención asistida con consiste en que acuda un terapeuta asista siempre acompañado con el perro, ya es tan importante uno, como el otro", detalla Carvajal. "Durante mayo y junio ha consistido en la presencia de la psicóloga, el terapeuta y el perro en el tanatorio".

Según relata la responsable, el proceso consiste en un primer acercamiento a las familias por parte de la psicóloga para preguntar si puede acercarse el perro y, si la respuesta es afirmativa, pasan dos horas haciendo de soporte y escucha activa de los familiares. "Es un apoyo emocional más que fomenta y facilita la expresión de los dolientes durante el proceso de duelo", asegura.

Uno de los perros de terapia dando un paseo por la funeraria. PERRUNEANDO

"A partir de ahí se pueden producir muchas situaciones: desde personas que interactúan con el perro, se acercan, preguntan o se sorprenden de su presencia, hasta personas que tienen un sufrimiento muy intenso, que están acompañadas y que agradecen la interacción con el animal", explica Carvajal.

La responsable asegura que los paseos junto al perro ayudaron a muchos familiares a disminuir la ansiedad y a relajar el cuerpo. "Como el perro propicia una mayor expresión emocional, los familiares se relajan, que es uno de los objetivos de la terapia asistida", comenta.

"Ahora estamos elaborando una normativa que permita el libre acceso de mascotas en las salas de velación porque nos hemos dado cuenta de que acompañan y pueden servir de apoyo a los familiares. Por esto, creemos que hay que llegar al punto de normalizar su entrada en todos sitios", concluye Carvajal.